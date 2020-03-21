Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük

Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı

Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı Korona virüs nedeniyle risk gurubunda bulunanların uyarılara aldırış etmemesinin ardından Karabük ve ilçelerinde belediyeler parklar ve sokaklardaki banklar kaldırıldı Çin'de ortaya çıkan ve hızla...

21.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:02
Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı

Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı

Korona virüs nedeniyle risk gurubunda bulunanların uyarılara aldırış etmemesinin ardından Karabük ve ilçelerinde belediyeler parklar ve sokaklardaki banklar kaldırıldı

KARABÜK - Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan öldürücü yeni tip korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşların "evde kal" uyarılarına uymamasının ardından Karabük ve ilçelerinde sokak ve parklarda bulunan banklar kaldırıldı.

Risk grubunda bulunan vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen sokak ve parklara çıkarak banklarda oturmasına banklar kaldırılarak çözüm bulundu. Karabük Belediyesi tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde bulunan banklar ekipler tarafından kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinde de belediye tarafından sokaklar, meydan ve parklarda bulunan banklar kaldırılarak vatandaşların oturması engellendi.

Yenice ilçesinde de belediye tarafından bank ve kamelyalara şeritler çekilerek, risk grubundaki vatandaşların oturması engellendi. Belediyelerin aldıkları bu önleme rağmen bazı vatandaşların boş buldukları alanlar oturdukları görüldü.

Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı

Kaynak: İHA

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Risk grubundaki yaşlı vatandaşlar uyarıları dikkati almayınca belediyeler bankları kaldırdı

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