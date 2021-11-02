Risk Grubu Öğrencilerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar Koordinasyon Toplantısı
Risk Grubu Öğrencilerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar Koordinasyon Toplantısı2 Kasım Pazartesi günü saat 14.
Risk Grubu Öğrencilerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar Koordinasyon Toplantısı2 Kasım Pazartesi günü saat 14. 00'da Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Kaymakamımız Aydın ERGÜN başkanlığında Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü, Dörtyol Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dörtyol Sosyal Hizmet Müdürü, Dörtyol Aile Mahkemesi Hakimi, Dörtyol İlçesinde görev yapan Okul Müdürleri ve Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların katılımıyla "Risk Grubu Öğrencilerine Yönelik Yapılacak Çalışmalar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
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