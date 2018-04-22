Risk Altındaki Bitki ve Hayvanlara Yönelik Projeler Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara'da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvan türlerinin yeniden canlandırılması için destek projelerinin hayata geçirilmesi kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi, Başkent sınırları içerisinde yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri konusunda hem çeşitliliği artırmak hem de yok olma riskiyle karşı karşıya olan türlerin üretimini destekleme kararı aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatı ile Belediye Meclisi'ne sunulan yazı oy birliği ile kabul edildi.

Bu kapsamda özellikle kırsal alanlarda geçmişte yaygın olarak üretimi yapılan, ancak son yıllarda yok olma tehlikesi yaşanan türlerin yeninden canlandırılması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, üreticilerin ekonomik yönden desteklenmesi, çiftçilere eğitim ve teknik ekipman desteği verilmesi, üretim düşüklüğünün nedenlerinin araştırılması, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarım ve hayvan türleri tespit edilmesi ile üretim kapasitesini artıracak projelerin devreye sokulması planlanıyor.

Planlama çerçevesinde toprak, bitki ve hastalık analizi yaptırılacak, tohum, fide, fidan ve benzeri ihtiyaçlar temin edilecek, ekonomik önem taşıyan yabani türler aşılanacak ve ilaçlama desteğine öncelik verilecek.