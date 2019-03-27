Risk Almaktan Çekinmeyin"

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, öğrencilerin üniversite yıllarında içinde bulundukları projelerin iş hayatında önünü açacağını belirterek, "Risk almaktan, yeni şeyler denemekten hiçbir zaman çekinmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

CK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CK Enerji Akdeniz Elektrik AŞ'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle Antalya'daki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) kurduğu stant yoğun ilgi gördü. CK Enerji, fuara bronz sponsor olarak destek verdi.

Fuarda tecrübelerini paylaşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Kariyeriniz için enerjik tüyolar" başlığı sunum yaptı.

Sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacına dikkat çeken Değerli, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyduğumuz insan gücünün yetişmesi için sektörün içinde yer alan bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Enerji sektöründe sadece mühendisler çalışmıyor. Satış uzmanlığı, müşteri-hizmet yöneticisi, iş geliştirme yöneticisi gibi pek çok alan var."

Rekabetin oldukça yoğun olduğu bir dünyada başarılı olmak için herkesin en iyisini yapması gerektiğini bildiren Değerli, işi iyi bilmenin yanında farklı disiplinleri de öğrenmek, fark yaratmak gerektiğini aktardı.

Değerli, "Üniversite yıllarında içinde bulunduğunuz projeler iş hayatında önünüzü açacak. Risk almaktan, yeni şeyler denemekten hiçbir zaman çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

CK'dan tatil ve staj imkanı

Bu arada, Değerli'nin konuşması sırasında sosyal medya üzerinden eş zamanlı yarışma düzenlendi. Kariyer hedefini sosyal medya üzerinden en iyi şekilde anlatan 5 öğrenci, tatil ve CK Enerji Akdeniz Elektrik'te bu yaz staj imkanı kazandı.

Bu arada CK Enerji Akdeniz Elektrik yetkilileri, fuar alanında açılan stantta iki gün boyunca üniversite öğrencileriyle birebir görüşerek kariyer planlamaları hakkında bilgi verdi. Öğrencilere iş hayatına atılmadan önce sektörle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA