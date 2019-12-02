Risen Energy'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne katkısına övgü

02.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:17

Endüstriyel ve ticari organizasyonları temsilcileri Çin'in güneş paneli üreticisi Risen Energy'e bir ziyaret gerçekleştirdi.



17 farklı ülkedeki endüstriyel ve ticari organizasyonların 40'ı aşkın temsilcisinden oluşan bir delegasyon, Kasım ayında Çin'in güneş paneli üreticisi Risen Energy Co., LTD'yi ziyaret etti. Yapılan şirket açıklamasına göre, temsilciler Çin hükümetinin Kuşak ve Yol Girişimi güzergahına sınırı olup Slovakya, Brunei ve Panama'dan katılarak, katılım gösteren ülkelerin bir kısmını oluşturdu. Risen Energy'nin üretim tesislerini gezen, kalkınması ve piyasa portföyü hakkında bilgi edinen ve yöneticilerle görüşen temsilciler, Risen Energy'nin Kuşak ve Yol Girişimine olan katkısından etkilenmiş olarak ve bu katkıları överek ziyaretlerini sonlandırdı.



Risen Energy Başkanı Xie Jian, "Kuşak ve Yol güzergahındaki daha fazla yükselen piyasada büyümeye, gelişim potansiyeli olan yükselen pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye, ortaklarımızla olan yakın işbirliğimizi geliştirmeye ve güzergah kapsamındaki ülkelerin sürdürülebilir ve yenilenebilir sektörlerindeki kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA