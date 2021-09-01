Rise of the Tomb Raider Xbox Özel Olduğu 1 Yıl İçin Servet Kazanmış
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Rise of the Tomb Raider Xbox Özel Olduğu 1 Yıl İçin Servet Kazanmış

Rise of the Tomb Raider Xbox Özel Olduğu 1 Yıl İçin Servet Kazanmış
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Rise of the Tomb Raider Xbox özel

2015 yılında çıkış yapan Rise of the Tomb Raider Xbox özel oyunu olarak kaldığı kısa süre için Microsoft'tan 100 milyon dolar almış!

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2015 yılında çıkış yapan Rise of the Tomb Raider Xbox özel oyunu olduğu kısa süre için Microsoft'tan 100 milyon dolar almış!

Oyun dünyasının en uzun soluklu ve sevilen serilerinden olan Tomb Raider'ın yenilenmiş hali ile karşımıza çıkıp bizleri Lara'nın toy zamanlarına davet ettiği üçlemenin ikinci oyunu 2015 yılında oyuncularla buluşmuştu. 2013 yılında çıkış yapan bu yeni üçlemenin sevilen ilk oyunun ardından Lara'nın macerasını kaldığı yerden devam ettiren yapım hem oyuncular hem de oyun basınından geçer not alarak bir klasik mertebesine erişemese de kalbimizi kazanmayı başarmıştı. Şimdi ise aradan geçen yılların ardından oyun hakkında ortaya çıkan çarpıcı bazı bilgiler var.

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Ortaya çıkan bilgilere göre 2015 yılındaki ilk çıkışında 1 yıl boyunca Xbox özel oyunu olarak kalan Rise of the Tomb Raider bunun için Microsoft cephesinden tam 100 milyon dolar almış! Bu bilgiyi ortaya çıkartan şey ise Square Enix'in kurumsal Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Fabien Rossini'nin LinkedIn paylaşımı oldu. Ufak bir servet değerindeki dudak uçuklatan bu miktar Tomb Raider markasının gücünü ortaya koymasının yanı sıra ayrıca platforma özel oyun furyasında dönen rakamların ortaya çıkması bakımından da oldukça önemli. Kısacası Tomb Raider gibi büyük markaların sınırlı süreli platform özel anlaşmalarından ne kadar gelir elde ettikleri kabaca ortaya çıkmış oldu. Bu bilgi ışığında Steam'in en büyük rakibi olan ve özel oyun anlaşmaları ile adından söz ettiren Epic Games'in de bu boyuttaki her bir marka için ne kadar harcadığı da tahmin edilebilir.

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Kaynak: SaveButonu

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