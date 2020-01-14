Rise Of Empires'in Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor
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Rise Of Empires'in Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez'in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak.

14.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:05
Rise Of Empires'in Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor

Prof.Dr. A.M ve Dr. Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını seslendiriyor. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

6 bölümden oluşan Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Kaynak: Bültenler
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