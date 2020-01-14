Rise Of Empires'in Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor

14.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:05

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

6 bölümden oluşan Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Kaynak: Bültenler