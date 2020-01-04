04.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:06

Rize İktisadi Sosyal Çalışmalar ve Eğitim Derneği (RİSE-DER) Başkanlığına İshak Güngör seçildi.

Derneğin Genel Kurulu, şehir merkezindeki bir iş yerinde mevcut başkan Bülent Akbulut ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akbulut'un aday olmadığı seçimde, başkanlığa üyelerin oyunun tamamını alan İshak Güngör getirildi.

Güngör, seçimin ardından yaptığı konuşmada, RİSE-DER'in amacının Türkiye'nin her yerinde eğitim alan başarılı Rizeli üniversite öğrencilerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Derneğin amacını yerine getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Güngör, her zaman geleceğin teminatı olan öğrencilerin yanında yer alacaklarını aktardı.

Güngör'ün başkanlığındaki yönetimde, Tuğba Bekar, İrfan Topal, Mehmet Toptan ve Mehmet Topaloğlu yer alıyor.

Kaynak: AA