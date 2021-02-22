Ripple (XRP) yorum ve analizi! Ripple dava öncesi %20 yükseldi

Ripple, 0,5000 doların üzerinde sabit kaldı ve ABD doları karşısında 0,6000 doların üzerinde yükselmeye başladı. XRP fiyatı 0.6500 doları test etti ve analistlere göre yakın vadede yükselmeye devam etmesi muhtemel. Ripple (XRP) yorum ve analizi! Ripple dava öncesi %20 yükseldi

Ripple, ABD doları karşısında 0,5500 dolar ve 0,6000 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yeni bir artış başlattı. Analist Aayush Jindal'a göre fiyat şu anda 0,5800 doların ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerinde işlem görüyor. XRP/USD çiftinin 4 saatlik grafiğinde (Kraken'den gelen veri kaynağı) 0,5480 dolara yakın dirençli çok önemli bir üçgeninin üzerinde bir kırılma oldu.

Analiste göre paritenin 0.6500 dolar ve 0.6800 dolara yükselmeye devam etmesi muhtemel.

RİPPLE (XRP) YORUM VE ANALİZİ

Son zamanlarda XRP fiyatında 0,5000 dolarlık destek bölgesinin altına keskin bir düşüş oldu. Fiyat 0.4500 doların altına düştü, ancak 0.4326 dolardan hızlı bir iyileşme oldu.

Bitcoin (BTC) ve Ethereum'dan (ETH) daha iyi performans göstererek 0,5000 dolarlık direncin üzerinde güçlü bir artış başlattı. Aşağı yönlü hareketin geri çekilme seviyesinin %76.4 Fib geri çekilme seviyesinin üzerinde, 0.5842 dolardan yüksek 0.4326 dolara kadar açık bir kırılma oldu.

XRP/USD çiftinin 4 saatlik grafiğinde 0,5480 dolara yakın direnç gösteren önemli bir üçgeninin üzerinde de bir kırılma oldu. Parite 0,6000 dolarlık direncin üzerinde yükseldi ve 100 basit hareketli ortalamanın (4 saatlik) üzerine çıktı. XRP, 0,6450 dolarlık direnç bölgesini test etti ve şimdi pozitif bir bölgede işlem görüyor.

0.6450 dolar ve 0.6500 dolar direnç seviyelerinin üzerinde açık bir kırılma, fiyatı 0,6880 dolar seviyesine daha da yükseltebilir. Yukarı yönde bir sonraki büyük direnç 0,7200 dolar seviyesine yakın. Daha fazla kazanç, fiyatı 0,7500 dolar seviyesine çekebilir.

XRP'de Düşüş İhitmali

XRP, 0,6500 ABD dolarının üzerinde devam edemezse, daha düşük seviyeye gerileyebilir. Olumsuz yöndeki ilk destek, 0,5840 dolar ve 0,5800 dolar seviyelerine yakın.

Ana destek şu anda kırık üçgenin yanında ve 0,5500 dolar civarında oluşuyor. 0,5500 dolarlık destek bölgesinin altındaki aşağı yönlü bir kırılma, fiyatı 0,5200 dolar bölgesine doğru yönlendirebilir.

Teknik Göstergeler

4 Saatlik MACD: XRP/USD için MACD, yükseliş bölgesinde hız kazanıyor.

4 Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi): XRP/USD için RSI şu anda 50 seviyesinin oldukça üzerinde.

Başlıca Destek Seviyeleri: 0,5850 dolar, 0,5650 dolar ve 0,5500 dolar.

Ana Direnç Seviyeleri: 0.6200 dolar, 0.6500 dolar ve 0.7000 dolar.