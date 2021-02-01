Ripple nedir? Ripple kimin, güvenilir mi?

2021 yılında ortaya çıkan, bir anda popülerleşen Ripple nedir? Ripple kimin, güvenilir mi? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ripple, son zamanlarda popüler hale geldi. Ripple amacı, finans sektöründe daha az masraflı ödeme sistemi kurmayı hedefliyor. Ripple nedir? Ripple kimin, güvenilir mi?

RİPPLE NEDİR?

Ripple, internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolüdür. ABD merkezli Ripple Labs tarafından 2012 yılında geliştirilmiş sistemde Dolar ve Türk Lirası gibi fiat para birimlerinin yanı sıra, Bitcoin ve Litecoin gibi kripto para türünden ödemelerle diğer emtiaları ve değer birimlerini destekler. ipple; bankaların, ödeme sağlayıcılarının, dijital varlık borsalarının ve şirketlerin gelişmiş blokzincir teknolojisini kullanarak güvenli, ücretsize yakın derecede düşük işlem ücretli ve her boyutta, küresel çapta para ve değer göndermeyi mümkün hale getirmeyi hedeflemektedir.

RİPPLE KİMİN?

Dijital varlık gönderimini blokzincir üzerinde XRP30 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı kriptopara aracılığıyla gerçekleştirir. 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla XRP tüm kriptoparalar içinde pazar büyüklüğü sıralamasında dördüncü sıradadır. pple şirketi 300'den fazla finansal kuruluşa ve 40'tan fazla ülkeye hizmet vermektedir.