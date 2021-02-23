Ripple kaç tl oldu? Güncel Ripple fiyat ve Ripple coin grafiği

XRP Ripple davası ile ilgili son durum merak edilen konular arasında yer alıyor. Kripto para birimleri arasında olan Ripple'a dava açıldı. Bugün 1 Ripple ne kadar, 1 Ripple kaç TL oldu? 1 XRP kaç TL'ye karşılık geliyor? Güncel Ripple (XRP) fiyat bilgisine detaylı verilerle anlık olarak bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Güncel Ripple fiyat ve grafiği

XRP Ripple davası son durumu nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. SEC, Ripple Labs'a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile beraber ise XRP'de satışlar yaşandı. XRP fiyatı son durumu araştırılıyor. Peki XRP ne kadar, fiyatı nedir?

RİPPLE KAÇ TL OLDU?

1 Ripple (XRP) 3.17 TL

1 Ripple (XRP) 0.454616 Dolar

1 Ripple (XRP) 0,375150Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -18.93%

Ripple Hacmi (24s) 14,211,653,360 $ Dolar

Ripple'ın Piyasa Değeri 20,775,821,292 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 3.17 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.454616 $ dolardır. 1 Ripple karşılığında 3.17 TL Türk Lirası veya 0.454616 $ dolar alınabilmektedir.

Ripple fiyatı son 24 saatte -18.93% değişim ile şu anda 3.17 TL TL'den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ripple hacmi ise 14,211,653,360 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 20,775,821,292 $ dolardır.

XRP RİPPLE DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Kripto para birimi Ripple'a ilişkin dava açıldı. ABD'de görülecek olan SEC davası öncesinde Ripple'da hızlı yükseliş sürüyor.ABD sermaye piyasalarına yönelik otorite olan SEC, Aralık ayında finansal teknoloji şirket Ripple Labs'a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile birlikte kripto para XRP'de sert satışlar meydana gelmişti.Genel kanı olarak ise davanın sonuçsuz kalacağı beklentisi hakim oluyor. SEC ve Ripple arasında herhangi bir anlaşma beklenmiyor.SEC davayı XRP satışı kapsamında "yatırımcılara kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı" gerekçesiyle başlatmıştı. Mahkeme nihai kararını 16 Ağustos'ta verecek.