Ripple kaç TL oldu? 8 Şubat güncel XRP fiyatı

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 1.98 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.265262 $ dolardır. 1 Ripple karşılığında 1.98 TL Türk Lirası veya 0.265262 $ dolar alınabilmektedir.

1 Ripple (XRP) 1.98 TL TL 1 Ripple (XRP) 0.265262 $ Dolar 1 Ripple (XRP) 0,218447 € Euro Fiyattaki Değişim (24s) -8.20% Ripple Hacmi (24s) 4,096,153,312 $ Dolar Ripple'ın Piyasa Değeri 12,074,720,019 $ Dolar

Ripple fiyatı son 24 saatte -8.20% değişim ile şu anda 1.98 TL TL'den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ripple hacmi ise 4,096,153,312 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 12,074,720,019 $ dolardır.

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Ripple (XRP) Nedir?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Platform, SWIFT veya Western Union gibi eski model uluslararası para gönderme sistemlerine rakip olmak için yola çıktı.

Ripple (XRP) Nasıl Alınır?

"Ripple Nasıl Alınır" başlıklı rehberimiz aracılığıyla 4 adımda Ripple'ı nasıl satın alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.