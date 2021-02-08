Ripple kaç TL oldu? 8 Şubat güncel XRP fiyatı
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Ripple kaç TL oldu? 8 Şubat güncel XRP fiyatı

08.02.2021 17:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:05
Ripple kaç TL oldu? 8 Şubat güncel XRP fiyatı

Bugün 1 Ripple ne kadar, 1 Ripple kaç TL oldu? 1 XRP kaç TL'ye karşılık geliyor? Güncel Ripple (XRP) fiyat bilgisine detaylı verilerle anlık olarak bu sayfadan ulaşabilir, piyasaları yakından takip edebilirsiniz. Peki, Ripple kaç TL oldu? 8 Şubat güncel XRP fiyatı

Serbest piyasada 1 Ripple fiyatı 1.98 TL TL'dir. Ayrıca 1 Ripple 0.265262 $ dolardır. 1 Ripple karşılığında 1.98 TL Türk Lirası veya 0.265262 $ dolar alınabilmektedir.

RİPPLE KAÇ TL OLDU?

1 Ripple (XRP)1.98TL TL
1 Ripple (XRP)0.265262$ Dolar
1 Ripple (XRP)0,218447 Euro
Fiyattaki Değişim (24s)-8.20%
Ripple Hacmi (24s)4,096,153,312$ Dolar
Ripple'ın Piyasa Değeri12,074,720,019$ Dolar

Ripple fiyatı son 24 saatte -8.20% değişim ile şu anda 1.98 TL TL'den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ripple hacmi ise 4,096,153,312 $ dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 12,074,720,019 $ dolardır.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Veriler kripto para borsaları tarafından sağlanmaktadır ve kripto para borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. Haberler.com herhangi bir verinin doğruluğunu kontrol etmez ve bu konudaki her türlü yükümlülüğü reddeder.

Ripple (XRP) Nedir?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Platform, SWIFT veya Western Union gibi eski model uluslararası para gönderme sistemlerine rakip olmak için yola çıktı.

Ripple (XRP) Nasıl Alınır?

"Ripple Nasıl Alınır" başlıklı rehberimiz aracılığıyla 4 adımda Ripple'ı nasıl satın alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

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