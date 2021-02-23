Ripple davası sonucu açıklandı! Ripple (XRP) davası ne oldu? Kripto para Ripple davasından son durum nedir?

Ripple davası sonucu açıklandı! Ripple (XRP) davası ne oldu? Kripto para Ripple davasından son durum nedir? Kripto para birimi Ripple'a ilişkin ABD'de görülecek karar davası öncesinde yükseliş devam ediyor. Ripple yaklaşık bir ayda yüzde 130 oranında yükseliş yaşadı. İşte Ripple davasında son dakika açıklamalar ve yorum - analizi

Kripto para birimi Ripple'a ilişkin dava açıldı. ABD'de görülecek olan SEC davası öncesinde Ripple'da hızlı yükseliş sürüyor. Peki, Ripple davası sonucu açıklandı! Ripple (XRP) davası ne oldu? Kripto para Ripple davasından son durum nedir?

RİPPLE (XRP) DAVASI SONUCU NE OLDU?

New York Güney Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple aleyhindeki davası için ilk mahkeme tarihini belirledi. Edinilen bilgilere göre davanın tarafları 22 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Yargıç Analisa Torres ile ilk duruşma öncesi konferansa katılacak. Davayla ilgili saat bilgisi bulunmuyor.

Ödeme jetonunu veren Ripple Labs, yatırımcıları yanıltma ve lisanssız bir menkul kıymet satma konusundaki iddia edilen rolü nedeniyle ABD mahkemelerinde inceleniyor. Duruşma 22 Şubat, yani bugün için planlanıyor, ancak yatırımcılar şimdiden olumlu bir sonuç için bahis oynuyorlar.

XRP pompaları

CoinGecko'dan alınan veriler, XRP fiyatları geçtiğimiz gün % 20 ve geçen ay %103'ün üzerinde arttığını gösteriyor. Madeni para daha önce, duruşma haberlerinin ardından Kasım 2020'de 0,7 dolardan 0,25 doların altına düşmüştü.

Bir gereğince serbest bırakılması ABD'nin New York bölge mahkemesi tarafından bugün Ripple Labs ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) resmen ilk kez suç makamlar önünde kendi halinde ve argüman temsil görecekti.

Yetkili, Ripple'ın gerekli belgeler veya yasal onay olmadan perakende yatırımcılara 1,3 milyar dolar değerinde XRP sattığını iddia ediyor

Ripple ise masumiyetini korumaya devam etti ve XRP'nin hem bir güvenlik olmadığını hem de ekip tarafından kontrol edilmediğini belirtiyor. Bu nedenle, San Francisco merkezli şirket, jetonu 2012'de ilk kez başlatıp dağıttıktan sonra geçtiğimiz birkaç yıl içinde XRP'den uzaklaştı.

Her şeye rağmen Ripple, açık piyasada satış yapmak ve ticari faaliyetlerini finanse etmek için 50 milyardan fazla XRP tutmaya devam ediyor.

Hala başı belada

Dönüm noktası niteliğindeki durumla Ripple, ABD makamlarıyla yasal tartışmalara giren en büyük kripto şirketlerinden/ ihraççılarından biri haline geldi. Telegram ve Kik daha önce son yıllarda hararete uğradı (ikincisi 5 milyon dolar ödedi ), ShipChain gibi daha küçük projeler de benzer şekilde milyonlarca dolar para cezasına çarptırıldı.

Bu arada, CEO Brad Garlinghouse daha önce Twitter'da yasal işlemlerden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti . SEC'in iddialarını boşa çıkardı ve Ripple'ın XRP'yi kullanmaya devam edeceğini çünkü "ödemeler için en iyi dijital varlık olduğunu, bunun faydaları olarak hızını, maliyetini, ölçeklenebilirliğini ve enerji verimliliğini öne sürdüğünü" söyledi.

Garlinghouse geçen yıl yaptığı bir tweet'te, "SEC, diğer G20 ülkeleri ve ABD hükümetinin geri kalanıyla uyum içinde, yeniliğin neye benzediğini (özellikle kararları doğrudan Çin'e fayda sağladığında) seçememeli" dedi.

Ripple kurucu ortağı, o zamanlar ABD makamlarının Bitcoin ve Ethereum'u adil olmayan bir şekilde düzenlediğini ve Çin'deki madencilik endüstrisine doğrudan fayda sağladığını eklemişti .

Ancak şimdilik dikkatler Ripple'da.

ABD sermaye piyasalarına yönelik otorite olan SEC, Aralık ayında finansal teknoloji şirket Ripple Labs'a XRP ihracı konusunda dava açmıştı. Dava ile birlikte kripto para XRP'de sert satışlar meydana gelmişti.

Genel kanı olarak ise davanın sonuçsuz kalacağı beklentisi hakim oluyor. SEC ve Ripple arasında herhangi bir anlaşma beklenmiyor.

SEC davayı XRP satışı kapsamında "yatırımcılara kayıtlı olmayan menkul kıymet satışı" gerekçesiyle başlatmıştı. Mahkeme nihai kararını 16 Ağustos'ta verecek.

YÜZDE 130 YÜKSELİŞ

Ripple 28 Ocak 2021 tarihinde 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bugün ise Ripple 0,58 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece yaklaşık bir aylık sürede yüzde 130'un üzerinde primlenme yaşandı. Dava gelişmesiyle birlikte son bir günde kripto paradaki kayıp yüzde 7 oldu.

İŞLEMLERİ ASKIYA ALMIŞLARDI

SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda.