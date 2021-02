Ripple davası nedir? SEC Ripple (XRP) son dakika yorumları...

Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Ripple davası nedir? SEC Ripple (XRP) son dakika yorumları...

RİPPLE DAVASI NEDİR?

BD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı basın açıklamasında kripto para borsasında yer alan ve Ripple (XRP) üreten Ripple Labs Inc. Şirketi'ne dava açtığını duyurmuştu. ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nden federal yargıç Analisa Torres'e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta şu anda "çözüm ihtimalinin olmadığını" açıkladı. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Ripple Labs arasında bugün görülecek davanın sonrasında Ripple şirketi davayı kazanırsa ne olur sorusu gündem oldu. Geçtiğimiz hafta cuma günü Ripple'ın hukuk danışmanı Stuart Alderoty Twitter paylaşımlarından dava dilekçesini değiştirdiklerini açıkladı. Hukukçular bu değişikliği "Braf ve Chris'in red dilekçesi vermesini engellemeye çalışmak." olarak yorumladı.

RİPPLE (XRP) DAVASI SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ripple (XRP) davası için kritik güne girildi. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davalık olan Ripple, şirket ve iki üst düzey yöneticisi ile yasa dışı menkul kıymet satmakla suçlanıyordu. Aralık ayında açılan ilk davada kripto para piyasasında değeri yarı yarıya düşen XRP, dolaylı olarak yatırımcısını da tedirgin etmişti.

Ripple'daki dava süreci, ilk mahkemenin 22 Şubat tarihinde yapılacağı açıklamasının merakla beklenmeye başlanmıştı. Her iki tarafın geçtiğimiz hafta yaptıkları bir açıklama ile şu an için uzlaşma durumunun olmadığını ifade etmesi, bugün olumlu ya da olumsuz bir sonucun çıkmaması beklentisini arttırdı.?

Davada, sonraki mahkeme tarihleri daha büyük öneme sahip olacak. Ancak yine de bugün akşam saatlerinde gelmesi beklenen ilk dava sonucu da, davanın süreci açısından kritik bir öneme sahip olacak.

JED MCCALEB İDDİALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ripple yatırımcıları bir çok sosyal ağda önemli bir iddiayı dile getiriyorlar. Elinde yüklü miktarda XRP bulunduran JED McCaleb'in düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı ileri sürüldü. JED McCaleb'in Ripple ile anlaşması gereği belirli bir miktar satış yapabildiği ve bunun da XRP değerinin yükseldiği anlarda gerçekleştirdiği kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

JED McCaleb, Ripple'dan geçtiğimiz dönemde ayrılmış, yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu

RIPPLE (XRP) DAVASINDA SON DURUM VE SON GELİŞMELER NEDİR?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'nden federal yargıç Analisa Torres'e ortak bir mektup yazan Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) mektupta; "Taraflarla buluşuldu, görüşüldü ve uzlaşma olasılığı tartışıldı, şu anda bir çözüm olasılığı olduğuna inanmıyorum. Ancak, herhangi bir davalı için prensipte herhangi bir çözüme varılırsa taraflar derhal mahkemeyi bilgilendireceklerdir." denildi.

RIPPLE AVUKATI SEC ŞİKAYETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI



Stuart Alderoty, yaptığı açıklama ile SEC'in Ripple suçlamaları konusunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Alderoty açıklamasında '' Çoğunuzun gördüğü gibi, SEC bugün şikayetinde değişiklik yaptı. Tek yasal iddia kaldı: XRP'nin belirli dağıtımları bir yatırım sözleşmesi oluşturdu mu?'' dedi. Bu konuda kripto para dünyasınca yakından tanınan Timothy Peterson da bazı söylemlerde bulundu.

Timothy Peterson, SEC ve Ripple davasındaki değişiklik hakkında birçok yanlış bilginin var olduğu belirterek, ''Bu tür değişiklikler yaygındır ve bu, davayı maddi olarak ilgilendirmez. İddia edilen ihlallere ve yardım talebine bakıldığında, Aralık'taki dosyalama ile bugünkü arasında hiçbir değişiklik görülmüyor.'' ifadelerini kullandı.