Rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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Rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı
27.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:31

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdikleri denizde rip akıntısına kapılan 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde denize serinlemek için giren 3 ayrı kişi, rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar ve itfaiye ekipleri boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkardı.

Boğulmaktan kurtarılan ismi açıklanmayan vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rip akıntısı

Rip akıntısı olarak da adlandırılan rip akımı, dalgaların kırıldığı plajların yakınında meydana gelebilen, kırılan dalgaların ters yönünde akan belirli bir su akımı türüdür.

Rip akıntısı, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntıdır. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. - HATAY

Kaynak: İHA

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