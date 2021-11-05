Riot Worlds için double-elimination formatını 'kesinlikle dikkate alacağını' söyledi

Worlds 2021 sona yaklaşırken, hayranlar ve analistler, özellikle etkinliğin eleme aşaması için turnuvanın formatı için bazı yeni fikirler ortaya koymaya başladı bile.

Geçen ay boyunca, insanlar mevcut sistemden devam etme ve gelecekteki turnuvalar için potansiyel bir çift eleme formatına geçme olasılığını gündeme getirdiler. Ve Riot'un küresel e-spor başkanı John Needham, bugün Worlds 2021 finalleri medya etkinliği sırasında bunu ele aldı.

Needham, "Şimdi, her yıl formatımıza bakıyoruz ve her zaman sahip olduğumuz en heyecan verici, hayranlarımızın izlemesi için en harika takımların katılması ve süper heyecan verici bir rekabeti sunmak istiyoruz" dedi. . "LPL formatının ve Çin'de ne kadar iyi çalıştığının çok farkındayız. Bu kesinlikle ilerlemeyi düşüneceğimiz bir şey."

LPL'de playofflar, erken seri kaybeden takımlar için eleme ile sonuçlanırken playofflar dördüncü tura ulaştığında, burada kaybeden takımlar hemen evlerine gönderilmez. Bunun yerine, finale kadar koşan bir mucize yaratmaları için ikinci bir şansları vardır. Örneğin EDward Gaming, 2021 LPL Summer Split playofflarının dördüncü turunda kaybetti, ancak alt gruptan dönme şansı buldu.

Sonunda, altıncı bölgesel kupalarını kazandıkları FunPlus Phoenix ile son maçlarına kadar koştular. Aynı takım şimdi, Summoner's Cup için DWG KIA ile karşılaşacakları 2021 Dünya Şampiyonası'nın büyük finallerinde LPL'i temsil ediyor.

Mevcut format çarpıcı üzücü zaferler getirebilse de, çifte eleme, kendine özgü benzersiz hikayelere yol açabilir. Lig taraftarları, Riot'un gelecek yıl ve sonrası için Worlds formatında herhangi bir değişiklik yapmaya karar verip vermeyeceğini bekleyip görmek zorunda kalacak.

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