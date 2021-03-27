Riot tarafından düzenlenecek Kampüs Kapışmaları 2021 duyuruldu!
Bu sene yapılacak olan Kampüs Kapışmalarına hazır mısınız?
Riot Games tarafından Kampüs Elçileri Programı kapsamında düzenlenecek Kampüs Kapışmaları 2021 duyuruldu. Üniversiteler arasında eğlencenin ön planda olduğu turnuvalar nisan ayında başlayacak. Siz de turnuvalara kayıt olmak için üniversitenizin kampüs elçisine ulaşabilirsiniz!
Turnuva formatları ve tarihler
League of Legends
Turnuva formatı: 5v5 ARAM
Tarihler: 9 Nisan - 14 Nisan
Ödüller:
1. Takım: Kişi başı 750 TL değerinde hediye çeki
2. Takım: Kişi başı 500 TL değerinde hediye çeki
3. Takım: Kişi başı 250 TL değerinde hediye çeki
4. Takım: Kişi başı 100 TL değerinde hediye çeki
VALORANT
Turnuva formatı: Ölüm Kalım Savaşı
Tarihler: 4 Nisan - 7 Nisan
Ödüller:
1. oyuncu: 750 TL değerinde hediye çeki
2. oyuncu: 500 TL değerinde hediye çeki
3. oyuncu: 250 TL değerinde hediye çeki
4. oyuncu: 100 TL değerinde hediye çeki
League of Legends: Wild Rift
Turnuva formatı: 5v5 Sıralı Seçim
Tarihler: 31 Mart - 2 Nisan
Ödüller:
1. Takım: Kişi başı 750 TL değerinde hediye çeki
2. Takım: Kişi başı 500 TL değerinde hediye çeki
3. Takım: Kişi başı 250 TL değerinde hediye çeki
4. Takım: Kişi başı 100 TL değerinde hediye çeki
Legends of Runeterra
Turnuva formatı: Keşif Gezisi Maratonu
Tarihler: 1 Nisan - 7 Nisan
Ödüller:
1. oyuncu: 750 TL değerinde hediye çeki
2. oyuncu: 500 TL değerinde hediye çeki
3. oyuncu: 250 TL değerinde hediye çeki
4. oyuncu: 100 TL değerinde hediye çeki
League of Legends elçine ulaşmak için tıkla!
VALORANT elçine ulaşmak için tıkla!
League of Legends: Wild Rift elçine ulaşmak için tıkla!
Legends of Runeterra elçine ulaşmak için tıkla!
Kaynak: Playerbros