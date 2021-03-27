Riot tarafından düzenlenecek Kampüs Kapışmaları 2021 duyuruldu!
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Riot tarafından düzenlenecek Kampüs Kapışmaları 2021 duyuruldu!

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Riot tarafından düzenlenecek Kampüs Kapışmaları 2021 duyuruldu!

Bu sene yapılacak olan Kampüs Kapışmalarına hazır mısınız?

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Riot Games tarafından Kampüs Elçileri Programı kapsamında düzenlenecek Kampüs Kapışmaları 2021 duyuruldu. Üniversiteler arasında eğlencenin ön planda olduğu turnuvalar nisan ayında başlayacak. Siz de turnuvalara kayıt olmak için üniversitenizin kampüs elçisine ulaşabilirsiniz!

Turnuva formatları ve tarihler

League of Legends

Turnuva formatı: 5v5 ARAM

Tarihler: 9 Nisan - 14 Nisan

Ödüller:

1. Takım: Kişi başı 750 TL değerinde hediye çeki

2. Takım: Kişi başı 500 TL değerinde hediye çeki

3. Takım: Kişi başı 250 TL değerinde hediye çeki

4. Takım: Kişi başı 100 TL değerinde hediye çeki

VALORANT

Turnuva formatı: Ölüm Kalım Savaşı

Tarihler: 4 Nisan - 7 Nisan

Ödüller:

1. oyuncu: 750 TL değerinde hediye çeki

2. oyuncu: 500 TL değerinde hediye çeki

3. oyuncu: 250 TL değerinde hediye çeki

4. oyuncu: 100 TL değerinde hediye çeki

League of Legends: Wild Rift

Turnuva formatı: 5v5 Sıralı Seçim

Tarihler: 31 Mart - 2 Nisan

Ödüller:

1. Takım: Kişi başı 750 TL değerinde hediye çeki

2. Takım: Kişi başı 500 TL değerinde hediye çeki

3. Takım: Kişi başı 250 TL değerinde hediye çeki

4. Takım: Kişi başı 100 TL değerinde hediye çeki

Legends of Runeterra

Turnuva formatı: Keşif Gezisi Maratonu

Tarihler: 1 Nisan - 7 Nisan

Ödüller:

1. oyuncu: 750 TL değerinde hediye çeki

2. oyuncu: 500 TL değerinde hediye çeki

3. oyuncu: 250 TL değerinde hediye çeki

4. oyuncu: 100 TL değerinde hediye çeki

League of Legends elçine ulaşmak için tıkla!

VALORANT elçine ulaşmak için  tıkla!

League of Legends: Wild Rift elçine ulaşmak için  tıkla!

Legends of Runeterra elçine ulaşmak için tıkla!

Kaynak: Playerbros

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