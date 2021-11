Riot, RPG ve Ritim oyunu olan Ruined King'i Duyurdu

Bildiğimiz üzere, "Riot Forge" etkinliği geçen yılın aralık ayında Riot Games tarafından bize duyurulmuştu. Ortalama bir yıllık sessizliğin ardından, uzun bekleyiş sona erdi ve 12 Ekim tarihinde Riot Games tarafından bizlere duyuruldu.

'Riot Forge nedir?' diyenleri duyar gibiyim. Riot Forge; Runeterra dünyasında geçen farklı türlerden ve hikayelerden oluşan, oyunları üretmek için ortaya çıkarılmış bir yapımdır.

Riot Forge dün akşam saatlerinde düzenlenmiş olan etkinliğinde, bizlere toplamda dört adet yeni League of Legends oyununu bizlere tanıttı. Bu oyunların yanı sıra Ruined King: A League of Legends Story'den bir sürpriz geldi ve oyun an itibariyle piyasaya sunuldu. Yapım aynı zamanda, Türkçe seslendirme, alt yazı ve arayüz desteğine sahip.

Ruined King: A League of Legends Story'nin içeriğine ve oynanışına gelirsek;

Oyun League of Legends'in eşi benzeri olmayan liman şehri 'Bilgewater' da geçiyor. Miss Fortune, Ahri, Pyke, İllaoi, Yasuo ve Braum gibi popüler LoL şampiyonları aracılığı ile tanıyacağımız bir yapım.

Bu oyun tek oyunculu, sıra tabanlı bir rol yapma oyunu olucak. Oyuncular oyunu oynarken çevresindeki oyuncularla etkileşimde bulunabilecek. Bu etkileşimler düşmanlarıyla çatışma başlatmak veya dost karakterlerle sohbet etmek olucak. Bu becerileri zindanlarda çatışma başlatmak ve keşif sırasında yaratıklarla ya da çevreyle etkileşime geçmek için kullanabilecekler. Bazı bulmacaların çözümüne sadece belirli şampiyonlar ulaşabilecek. Örnek olarak, dayanıksız duvarları kırmak için Braum'un kalkanını kullanmak, görünmez düşmanları Ahri'nin küresiyle ortaya çıkarmak gerekecek.

Oyuncular şampiyonlara seviye atlatabilecek. Şampiyonların sahip olacağı statüler şunlar: İrade, Dayanıklılık, Saldırı Gücü, Fiziksel Savunma, Büyü Savunması, Kritik Vuruş Hasarı, Kritik Vuruş İhtimali, Çabukluk, Kaçınma, Zırh Delme, Büyü Nüfuzu ve Can Çalma.

PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows için piyasaya sürülen yapım, 30$'lık bir fiyat etiketine sahip. Türkiye yerel fiyatlandırmasıyla Steam ve Epic Games'de 99 TL'den piyasaya sürülen oyun, konsol tarafında ise 285 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet