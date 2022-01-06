Riot Games yeni şampiyon Zeri'yi duyurdu

Zeri, "Zaun'un işçi sınıfından dik başlı, ruhlu bir genç kadın" olarak tanımlanıyor. Zaunite meslekteşlarının çoğundan çok daha renkli ve canlı bir karakter olan Zeri, kesinlikle paketten sıyrılıyor. Kiti açıklanmamış olsa da, şampiyonun biyografisi potansiyel yetenekleri hakkında biraz fikir veriyor.

Zeri, "kendini ve özel yapım silahını şarj etmek için elektrik büyüsünü kanalize ettiği" için parlak, elektrikli bir temaya sahip olacak gibi görünüyor. Zeri'nin biyografisinde sihirli gücünü yeşerden bir silahla "Uçucu gücü duygularını, hayata yıldırım hızında yaklaşımını yansıtan kıvılcımlarını yansıtıyor" yazıyor. Önümüzdeki günlerde muhtemelen Zeri'nin kitinin tam kapsamı ve bu yönlerin onun oynanışında nasıl oynayacağı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Zeri'nin şampiyon sayfası, Zaun'lu olduğunu ve şu anda tek ilgili şampiyonunun Ekko olduğunu da ortaya koyuyor. Kesin olarak bilmenin bir yolu olmasa da, bu kesinlikle Arcane sezon 2'nin önemli bir parçası olabileceğini veya en azından Ekko'nun Zaun'daki hayatının bir parçası olabileceğini ima ediyor gibi görünüyor.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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