Riot Games yeni Pentakill kostüm görünümlerini paylaştı!

Viego, gruba yeni gitarist olarak katıldı!

Riot Games, Pentakill grubuna ait yeni kostüm görünüşlerini paylaştı. Daha modern bir görünümle bezenen kostümlere ek olarak yeni şampiyon Viego da aldığı kostümle gruba katıldı!

Artık Viego da resmen bir Pentakill üyesi. Gruba Yorick, Kayle, Olaf, Mordekaiser, Sona ve Karthus'un yanına gitarist olarak katılan şampiyon hünerlerini sergileyecek!

Yıllar önce çıkmış kostümler karanlık temasını koruyarak yenilenmiş gibi görünüyor. Ancak şu an daha modern ve şık görünüyorlar. Rock temasını simgeleyen deri kıyafetler görsellerde gözümüze çarpıyor. Mordekaiser hariç tüm üyeler de bu yenilenmeye giderken kendisi hali hazırda iyi göründüğü için herhangi bir değişime uğramıyor.

Mahvolmuş Kral, giydiği tamamen beyaz kıyafetle ve ikonik kılıcıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yıkımın rengi olarak betimlenen yeşil tonlarından Pentakill'in orijinal renklerine bürünen şampiyon çok daha tehlikeli görünüyor!

Değişen her kostüm artık kendine has efektlere sahip. Her şampiyon geri dönüş animasyonunda farklı bir şarkılarından kesit çalıyor. Sona ise aralarında en çok dikkat çekeni desek yanlış olmaz. Her kullandığınız yetenekte farklı bir şarkıdan kesitler duyabilirsiniz!

Pentakill'in yeni albümü "Lost Chapter" 8 Eylül'de hayranları ile buluşacak. Riot Games çalışanlarından Christian "Praeco" Linke'nin açıklamasına göre albüm 10 taneye kadar yeni ve orijinal şarkı içeriyor olacak!

Kaynak: Playerbros