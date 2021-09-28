Riot Games ve Netflix 7 Kasım'da çıkacak animasyon dizisi Arcane'in ilk fragmanı yayınlandı

Dizi üç farklı kısımdan ve her kısım başına üçer bölümden oluşuyor. İlk üç bölüm iki kardeşin kökenlerine odaklanacak ve 7 Kasım'da çıkacak. İkinci kısım bir hafta sonra 13 Kasım ve üçüncü kısımsa 20 Kasım tarihinde yayınlanacak. Dizinin çıkışı, League of Legends markasının hayranı olan tüm oyuncular için yapılacak küresel kutlamanın temelini oluşturacak. Arcane fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.

"ARCANE'İN ÇIKIŞI RIOT İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLANGICI"

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın dört bir yanında, LoL'ü ve evrenini seven sayısız oyuncu var. Runeterra'yla ilgili markaya yaraşır içerikler üretirken bize ilham veren şey, oyuncuların tutkusu. Arcane'in çıkışı Riot için yeni bir dönemin başlangıcı. Oyuncuların oyunlar, eğlence sektörü ve sporda onlar için neler planladığımızı görmelerini iple çekiyoruz. Bu önemli anı kutlamak için oyuncuları şahane bir çıkış deneyiminin merkezine koyuyoruz. Dünya Şampiyonası ve Arcane rekabeti, eğlenceyi ve topluluğu yepyeni bir şekilde bir araya getirerek kapsamlı bir küresel kutlama deneyimi sunacak. Oyuncular için süper bir hafta sonu olacak diyebiliriz."

"ARCANE, İKİLİKLER ÜZERİNE KURULU BİR HİKAYE"

Arcane'in yaratıcılarından Alex Yee: "Arcane, ikilikler üzerine kurulu bir hikâye. Karakterlerin bir şehrin iki yarısında, birbirine zıt olan ama birbirini tamamlayan değerler ve fırsatlarla nasıl bölündüğünü inceliyor. Her birinin kendi iyi ve kusurlu yönleri var. Kendi hikâyenizde kahramanken başkasının hikâyesinde kötü olabilirsiniz. Arcane'deki şampiyonlar oyuncuların oyunlarımızdan tanıdığı ve sevdiği karakterler. Çok tanıdık gelecekler ama onları dizi formatına uyarladığımız için bazı farklılıklar olabilir. Dizi, karakterlerimizin aileleri ve gelenekleri onların ilke ve inançlarıyla ters düşünce ne kadar ileri gideceğini keşfedecek. Kişisel mücadeleleri dünyayı hiç beklemedikleri şekilde etkileyecek ve iki kardeş şehrin geleceğine yön verecek"dedi.

Arcane'in yaratıcılarından Christian Linke:"Arcane'i oluşturmaya başladığımızda Jinx ve Vi'ın hikâyesi gibi çok özel bir fırsatın elimizde olduğunu biliyorduk. Ailen için neler yaparsın, hangi değerlerinden vazgeçersin ve bu süreçte ne gibi çatışmalara göğüs gerersin fikrini keşfetmek istiyorduk. Fortiche ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz elle çizime dayalı sanat stilini ve detaylı karakter animasyonlarını böyle bir hikâyeyle birleştirerek oyunculara League of Legends evreninden zengin kareler sunduk."

Arcane'de Jinx, Vi, Jayce ve Caitlyn gibi tanıdık yüzler olacak. Hikâye devam ettikçe oyuncular, bu karakterleri bugün tanıdığımız efsanevi şampiyonlara dönüştüren olaylar hakkında bilgi edinecek. Ayrıca Zaun vatandaşı olan ve gelişen dünyaya şekil vermekte çok önemli roller oynayan Vander ve Silco gibi yeni karakterlerle de tanışacaklar.

Riot, haftanın başında Arcane için dünya genelindeki seslendirme sanatçılarını duyurdu. İngilizce için dünya genelindeki seslendirme sanatçıları şöyle:

Vi: Hailee Steinfeld

Caitlyn: Katie Leung

Jayce: Kevin Alejandro

Silco: Jason Spisak

Jinx: Ella Purnell

Mel: Toks Olagundoye

Vander: JB Blanc

Viktor: Harry Lloyd

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