Riot Games, Valorant'ın yeni ajanı ile ilgili şifreli bir görsel yayınladı!

Riot Games, Valorant'ın yeni gelecek 15. ajanı ile ilgili şifreli bir görsel yayınlandı. Kozmik güçler konusunda kontrol ustası olacak ajan ile ilgili detaylar haberimizde.

Valorant'ın 15. ajanı olarak gelecek yeni ajanın şifreli tanıtımı yapıldı. Valorant'ın Twitter hesabında paylaştığı görselde karakterlerin eli altın renginde ve üstünde mor bir taş olduğu görülüyor. Bu da oyundaki "Dünyalar Arasındaki Köprü" kartındaki renk paleti ile birebir benzerlik taşıyor. Yeni ajanın önündeki notlarda ise oyunda bulunan ajanlar ve haritalar ile ilgili detaylar yer alıyor. Valorant bu görseli "Düşünecek çok şey var" notuyla paylaştı.

Oyuncular görseldeki defterin sağ alt kısmında Ascent haritasının bulunduğunu fark ettiler. Bu da oyuncular tarafından yeni ajanın Ascent haritası ile bir bağının olabileceği görüşüne evrildi. Bazı oyunculardan ise haritanın güncelleneceği fikri getirildi.

Dikkat çeken diğer detaylar ise yeni ajan, notlarında Phoenix'in kendini beğenmiş biri olduğunu yazıyor, ayrıca Reyna'nın iyi mi kötü mü olduğuna daha karar verememiş, sol alt köşede ise Viper'ın vurulduğu bir çizim de mevcut.

Riot tarafından geçtiğimiz günlerde yeni ajanın kozmik güçleri kontrol etme yeteneğine sahip olacağından bahsedilmişti. Buna ek olarak haritanın her yerinde ne olduğunu bilmek isteyen oyuncular için ilgi çekici olacağını da belirtilmişti. Yeni gelecek 15. ajanın galaksi ile bir bağlantısının olacağını tahmin etmek güç değil.

Yeni ajanın profesyonel arada görülüp görülmeyeceği ise merak konusu.