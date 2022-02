Riot Games VALORANT Esporu Hakkındaki 2022 Planlarını Duyurdu

Riot Games'in duyurusunda, yeni VALORANT Champions Tournaments (VCT) ve VALORANT Game Changers programını genişletme hedeflerinden bahsedildi.

Riot Games yeni turnuvalar için yaptığı çalışmaların yanın sıra, VCT izleyicilerinin deneyimini en iyi hale getirmeyi de amaçlıyor. Etkinlikler arasında içerik üreticileri tarafından sunulan İzleme Partileri, POV Yayınları, Partner Yayınları ve tabii Resmi Yayınlar bulunuyor. Bunların her biri VALORANT Esporu izleyicileri için yeni ve heyecan verici bir deneyim olacak.

Bütün bu yeniliklerin 1. Aşama müsabakalarını (11 Şubat - 10 Nisan ) izleme deneyimini daha keyifli hale getirmesi bekleniyor. İlerleyen aşamalarda izleyicilerin geri bildirimlerine göre formatta değişikliğe gidilmesi de söz konusu olabilir.

VCT EMEA 1. Aşama'daki projelerin nasıl gerçekleştirileceğine bir göz atalım.

RESMİ YAYIN - VCT 2022 YAYINLARI

Ana etkinlik: VCT turnuvasındaki en büyük karşılaşmaların yayınlanacağı birincil adres. Burası izleyicilerin en sık uğrayacağı ve en sevdikleri yayıncıları izleyebilecekleri ilk yer olacak.

2022'nin bütün yayınları; Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve Lehçe yapılacak. Özellikle önemli karşılaşmalarda daha fazla dil eklemek için çalışmalar sürüyor. İzleyiciler güncellemeler için sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

YORUMCU VE PARTNER YAYINLARI

Riot destekli yayınlar Resmi Yayın içinde yer almayan karşılaşmaları kapsayacak, resmi partnerler ve yetenekli yayıncılar tarafından sunulacak.

İZLEME PARTİLERİ

İzleme Partileri, Riot tarafından onaylı ve EMEA'da en sevilen içerik üreticileri tarafından sunulacak.

Sunucu sayısı sınırlı olacak ve turnuvadan turnuvaya değişebilecek. Yalnızca en büyük izlenme sayılarına sahip içerik üreticileri değil, aynı zamanda izleyicilere farklı bir bakış açısı ve seyir tecrübesi sunabilen kişiler de yayınlara dahil olacak.

İzleme Partilerinin yukarıda sayılan yedi dilin yanı sıra Arapça, İtalyanca ve Portekizce de yapılması planlanıyor.

POV YAYINLARI

POV (oyuncu gözünden) yayınları, sadece Resmi Yayınların olmadığı ön eleme maçlarında profesyonel oyuncular tarafından gerçekleştirilecek.

İZLEME PARTİSİ KADROSU (1. Aşama, 11 Şubat - 10 Nisan 2022)

1. Aşama sırasında (Normal Sezon, Playoff'lar ve Challengers Promotion Tournament) İzleme Partisi düzenlemesi onaylanan sunucuların listesi paylaşıldı.

Turnuvalar boyunca her gün sunucu listesindeki iki veya üç içerik üreticisi İzleme Partisi düzenleyecek.

2022 VCT: 1. Aşama - Challengers EMEA | İzleme Partisi Yayıncı Listesi

Riot Games'e Sıkça Sorulan Sorular:

Neden birden fazla yayın var?

Farklı yayınların izleyicilere, espor müsabakalarını takip etmek konusunda farklı alternatifler sunabildiğine ve bize de farklı ve ilginç bakış açılarına sahip kişilerle çalışma imkanı verdiğine inanıyoruz.

İzleme Partileri düzenleyecek yayıncıları nasıl seçiyorsunuz?

Riot, VCT turnuvasının her aşamasından önce sunucuları seçiyor ve onaylıyor (şu ankiler 11 Şubat - 10 Nisan arasındaki karşılaşmalar için yapılan seçimler). Yayıncıların, izlenme sayılarına bakıyor olsak da bizim için önemli olan içeriklerin kalitesi. İzleyicilere yeni bir heyecan ve bakış açısı getirmesi amacıyla yeni yayıncılara da yer veriyoruz.

İzleme Partileri neden sınırlı?

EMEA'da mümkün olduğunca çok kişinin VALORANT Esporunu izleme fırsatı bulmasını istiyoruz. Ancak İzleme Partisi sayısını sınırlayarak, birlikte çalıştığımız kişilere özel bir hizmet sunmak ve her seferinde farklı içerik üreticileriyle çalışarak izleyicilere yeni bir perspektif kazandırmak istiyoruz.

Ben bir içerik üreticisiyim. İzleme Partisi için nasıl başvuru yapabilirim?

VCT'nin ve Game Changers turnuvalarının İzleme Partisi'nde görev alacak kişiler, her aşamanın başlangıcında Influencer Yöneticilerimiz tarafından belirleniyor. Şu an genel bir başvuru süreci bulunmuyor ve her belirlenme aşaması kendi içinde şekilleniyor.

İzleme Partisi kadrosunda yer alamadım, bir sonraki sefer için başvurabilir miyim?

Evet. Her aşamada yeni bir kadro kuruyoruz. İletişimde olduğunuz Influencer Yöneticisi ile gelecekteki etkinlikler hakkında konuşabilirsiniz. Ancak daha önce bir İzleme Partisi düzenlemiş olmanız aynı şansı tekrar elde edeceğinizi garantilemez.

Profesyonel oyuncular ve takımlar bu yayınlara katılabilir mi?

Şu an için resmi takım oyuncuları izleme gruplarına katılamaz durumdalar ancak, bunun yeni bir hizmet olduğunu ve seyircilerden gelen tepkilere göre etkinliklerimizi düzenli olarak güncellediğimizi unutmayın.,

Bu izleme yöntemleri Riot bölgelerinin hepsinde aynı mı?

Hayır. Bu izleme yöntemleri yalnızca Riot'ın EMEA bölgesinde geçerli. Diğer bölgelerde farklı kurallar, partnerler veya izleme tecrübesini farklılaştıran başka değişiklikler olabilir.

EsporGazetesi.com - Gamegar