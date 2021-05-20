Riot Games, VALORANT 2.10 yamasını atlayıp doğrudan 2.11 yamasını yayınlayacak!
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Riot Games, VALORANT 2.10 yamasını atlayıp doğrudan 2.11 yamasını yayınlayacak!

Riot Games, VALORANT 2.10 yamasını atlayıp doğrudan 2.11 yamasını yayınlayacak!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Riot Games, şirketin rekabetçi nişancı oyunu Valorant için iki haftada bir düzenlenen yeni yamalardan 2.10 yamasını atlayacağını açıkladı. Duyuruya göre bir sonraki yama 2.10 yaması yerine doğrudan 2.11 yaması olacak. VALORANT 2.11 yamasının yayınlanma tarihi belli oldu!

Riot Games, son döneminlerin en popüle nişançı oyunu olan VALORANT'ın her iki haftada bir yayınlanan yeni yamasının bu kez bir atlama gerçekleştirerek yayınlanmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre daha sonra gelmesi planlanan 2.11 yamasının 8 Haziran tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

Daha önce League of Legends'da görülen bu durum VALORANT'ta ilk defa gerçekleşiyor. Riot Games konu hakkında şu açıklamalarda bulundu,

Oyunumuzun motorunu düzenli olarak güncellememiz gerekiyor. Bu güncellemeler doğası gereği, yeterli test yapılarak geliştirilen güncellemelerdir. Bu durumda yeni güncellemeyi size aktarmadan önce kendimize yeterli test süresi ve stabilizasyon aşaması vermek istiyoruz. 2.10 yamasını atlayarak yeni yama 8 haziran civarı 2.11 olarak olacak.

Riot Games bu kararında, oyun motorunu bozmak istemediği ve daha sağlıklı bir oyun için yeni 2.11 yamasını oyuncularla buluşturmayı hedeflediğini söyleyebiliriz.

Bu önlemin diğer nedeni ise Reykjavik etkinliğinin yakın tarihi olabilir. Son tur 24 Mayısta oynanacak ve bu tarih planlanan yama ile aynı güne denk geliyor. Bu güncellemeyi atlamak, oyunda doğabilecek bir sürü sorunu ortadan kaldıracaktır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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Riot Games, VALORANT 2.10 yamasını atlayıp doğrudan 2.11 yamasını yayınlayacak! - Haberler
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