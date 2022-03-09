Riot Games, savaş mağdurlarına yardım edecek!

1 haftayı aşkın süredir devam eden ve Ukrayna'da bir insanlık dramına dönüşen Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgaline yönelik başlattığı savaşa dünya kamuoyu büyük tepkiler gösterirken, Riot Games de harekete geçti. Savaşın başlangıcın Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesindeki turnuvaları ve VCT 2022: 1. Aşama - Challengers EMEA turnuvasının da maçlarını erteleyen Riot Games, uzun süredir süren sessizliğini de bozmuş oldu.

Batttle Pass'e Ek Olarak 1 Milyon Dolar Bağış

Riot Games; League of Legends, Teamfight Tactics, VALORANT ve Wild Rift oyunlarından 5-12 Mart tarihleri arasında elde edeceği battle pass gelirlerini Doğu Avrupa'daki insani yardım çabalarını desteklemek için bağışlayacak. Bu gelire ek olarak da Uluslararası Tıp Birlikleri, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Polonya Kızılhaç'ına 1 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Riot Games'in Kriz Boyunca Tutumu

Çinli şirket Tencet'in %100 hisse ile sahibi olduğu Riot Games'ten uzun süre bir hamle gelmedi. Birçok espor takımı ve organizasyonundan Rusya'ya yönelik yaptırımlar ardı ardına gelirken, Riot Games sadece turnuvaları erteledi. Dün de 3. hafta maçları ertelenen Challengers EMEA turnuvasını haftasonu oynatma kararı alan Riot Games, BDT bölgelerinin temsilcilerinin maçlarını oynatmama kararı aldı. Rusya konusunda tutumu hala belirsiz olan şirketin savaş mağdurları için yaptığı bu hareketi takdir topladı.

Bizler de savaşın her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar dile getirirken, bu yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz!

EsporGazetesi.com / Gamegar