Riot Games sahne düzenine geri dönüyor!

League of Legends oyuncu odaları geri dönüyor!

Karantina dolayısıyla tüm organizasyonlarda maçları uzaktan oynatan Riot Games sahne düzenine geri dönüyor.

Yaklaşık 1.5 yıldır hayatımızı esir alan pandemi dolayısıyla espor turnuvaları ve ligleri uzaktan oynanıyor. Ülkemizde pandemi normalleşme sürecine girdiğimizden bu yana ülke içinde düzenenlen turnuvaların bazıları offline düzene geçmiş durumda. Buna bağlı olarak geçtiğimiz saatlerde LoLespor resmi Twitter hesabı üzerinden League of Legends Türkiye için espor maçlarını oyuncu odalarında oynatmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

LoLespor'un açıklamasının devamında 17 Temmuz Cumartesi (yarın) ve 18 Temmuz Pazar günü oynanacak olan maçların çeşitli sağlık önlemleri çerçevesinde oyuncu odalarından oynanacağını belirtti. Buna ek olarak ileriki haftada oynanacak maçların da oyuncu odalarından oynanması planlanıyor.

Playerbros ekibi olarak umuyoruz ki eskiden olduğu gibi taraftarlarla birlikte oynanan günlere dönebiliriz!

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Kaynak: Playerbros