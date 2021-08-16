Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı!

Rengar, tüm orman şampiyonları arasında en düşük kazanma oranlarından birine sahip.

Riot Games tasarımcısı Riot Phlox, yakın tarihli bir güncelleme ile birlikte Rengar'a gelecek olan değişikliklerden bahsetti.

Viego ve Xin Zhao gibi şampiyonlar fazlasıyla güçlüler ve bu durum diğer ormancı şampiyonları neredeyse işe yaramaz hale getiriyor. Ancak, dünyanın en iyi Rengar oyuncularından biri olan ScrubNoob, bu değişikliklerin şampiyonu çok kolaylaştırdığını iddia etti. Rengar'ın bugüne kadar sahip olduğu tüm beceri setinin kaldırılacağını ve onu "noob dostu" bir şampiyon yapacağını düşünüyor.

Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak

Rengar'ın yaklaşan değişiklikleri, League of Legends'taki seçme ve yasaklama oranını artıracak

Rengar hiçbir zaman kötü bir şampiyon olmadı ve eğer iyi oynanırsa, her zaman başa çıkması gereken bir sorun olmuştur. Onunla ilgili sorun, oyuncuların bir şampiyona atlamadan önce vahşilik yığınlarını hesaplamak zorunda kaldığı yetenek setiydi.

Vahşiliği istiflemek Rengar için çok önemlidir, çünkü ona daha fazla hasar ve saldırı hızı sağlar. Bu şampiyon yeteneklerinden birini kullandığında, bir yük kazanır. Aynı zamanda, Rengar bir çalılıkta saklanıyorsa ve bir düşmanın üzerine atlarsada yük kazanır.

Şu anda maksimum vahşet yükü sayısı 4'tür. Bu, Rengar'ın dört yük aldığından ve böylece muazzam hasar verdiğinden emin olmak için atlamasını mükemmel bir şekilde zamanlaması ve temel yeteneklerini düzgün bir şekilde indirmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, gelecek League of Legends güncellemesinde, gereken toplam yük sayısı 3'e düşürülüyor. Bu, onu çok daha affedici yapıyor ve hata olasılığını çok daha fazla artırıyor. Böylece, yeni oyuncuların şampiyonu kullanmasını kolaylaştırır.

ScrubNoob, yakın tarihli bir tweet'te, bu değişikliğin Rengar'ı League of Legends'taki Xin Zhao'ya çok benzeyeceğini hissettiği düşüncelerinden bahsetti. Oyuncuların yükleri geliştirmeden önce iki kez düşünmesi gerekmeyeceğinden, yüksek elo oyunlarda yüksek bir seçim ve yasaklama oranına sahip olacağı anlamına gelebilir.

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Kaynak: Playerbros