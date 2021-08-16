Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı!

Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Rengar, tüm orman şampiyonları arasında en düşük kazanma oranlarından birine sahip.

Riot Games tasarımcısı Riot Phlox, yakın tarihli bir güncelleme ile birlikte Rengar'a gelecek olan değişikliklerden bahsetti.

Viego ve Xin Zhao gibi şampiyonlar fazlasıyla güçlüler ve bu durum diğer ormancı şampiyonları neredeyse işe yaramaz hale getiriyor. Ancak, dünyanın en iyi Rengar oyuncularından biri olan ScrubNoob, bu değişikliklerin şampiyonu çok kolaylaştırdığını iddia etti. Rengar'ın bugüne kadar sahip olduğu tüm beceri setinin kaldırılacağını ve onu "noob dostu" bir şampiyon yapacağını düşünüyor.

Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak

Rengar'ın yaklaşan değişiklikleri, League of Legends'taki seçme ve yasaklama oranını artıracak

Rengar hiçbir zaman kötü bir şampiyon olmadı ve eğer iyi oynanırsa, her zaman başa çıkması gereken bir sorun olmuştur. Onunla ilgili sorun, oyuncuların bir şampiyona atlamadan önce vahşilik yığınlarını hesaplamak zorunda kaldığı yetenek setiydi.

Vahşiliği istiflemek Rengar için çok önemlidir, çünkü ona daha fazla hasar ve saldırı hızı sağlar. Bu şampiyon yeteneklerinden birini kullandığında, bir yük kazanır. Aynı zamanda, Rengar bir çalılıkta saklanıyorsa ve bir düşmanın üzerine atlarsada yük kazanır.

Şu anda maksimum vahşet yükü sayısı 4'tür. Bu, Rengar'ın dört yük aldığından ve böylece muazzam hasar verdiğinden emin olmak için atlamasını mükemmel bir şekilde zamanlaması ve temel yeteneklerini düzgün bir şekilde indirmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, gelecek League of Legends güncellemesinde, gereken toplam yük sayısı 3'e düşürülüyor. Bu, onu çok daha affedici yapıyor ve hata olasılığını çok daha fazla artırıyor. Böylece, yeni oyuncuların şampiyonu kullanmasını kolaylaştırır.

ScrubNoob, yakın tarihli bir tweet'te, bu değişikliğin Rengar'ı League of Legends'taki Xin Zhao'ya çok benzeyeceğini hissettiği düşüncelerinden bahsetti. Oyuncuların yükleri geliştirmeden önce iki kez düşünmesi gerekmeyeceğinden, yüksek elo oyunlarda yüksek bir seçim ve yasaklama oranına sahip olacağı anlamına gelebilir.

Rengar'a gelecek değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Mert Günok Merve Çoban Ünal Karaman Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Riot Games, Rengar'ı daha oynanabilir kılacak değişiklikleri açıkladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 21:25:30. #1.14#

title