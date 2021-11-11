Riot Games, Perkz'ün transfer durumuyla alakalı açıklama yaptı

2021 Dünya Şampiyonası'nın sona ermesiyle birlikte League of Legends espor çevresinde tüm gözler transfer sezonuna çevrildi. Batı tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Luka 'Perkz' Perkovic'in Fnatic'e transfer olacağı iddiaları sonrasında Riot Games, G2 ve Cloud9'nın ortaklaşa bir kararla oyuncunun kontratına FNC'ye transfer olamaz maddesi koydurması hakkında açıklama yaptı.

Dot Esports ekibinden Jacob Wolf tarafından ortaya atılan iddiayı doğrulayan Riot Games, Perkz'ün başka bir takıma transfer olmasının önüne geçmeyeceğini belirtti.

Riot Games'in Perkz hakkındaki açıklaması şu şekilde:

" Geçtiğimiz sezon sonunda Perkz'ün G2'dan Cloud9'a transferiyle alakalı tüm kafa karışıklıklarını gidermek istiyoruz. Söylendiği gibi, transfer sözleşmesinde Perkz'ün C9'dan FNC'ye serbestçe transfer olmasını engelleyen bir madde bulunuyor. İleri seviye transfer kısıtlamaları Lol Espor ekosistemi içinde yeni bir konu. Oyuncu transferlerini yöneten kurallarımız, geleceğe yönelik kısıtlamaları açıkça yasaklamamaktadır. Bu sebeple G2 veya Cloud9 ekipleri anlaşmalarında böyle bir maddeye yer verdikleri için cezalandırılmayacak.

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Fakat Riot Games takas kısıtlamalarını uygulamak niyetinde değil ve Perkz'ün lig kuralları uyarınca uygun evrakların alınması halinde diğer takımlara olan transferini tanıyacak. Transfer kısıtlamaları takımlar arasındaki sözleşmeden doğan, uygulanabilir yasalar doğrultusunda çözülecek özel bir konudur."

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