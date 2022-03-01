Riot Games Neden Sessiz?

Dünya, 24 Şubat 2022 sabahına uyandığında korkunç bir haberle sarsıldı. Uzun süredir gündemde olan Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki söylemler o sabah gerçeğe dönüşmüştü. Bir devlet, başka bir devletin egemenliğine göz dikmiş ve Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir gerginlik yaşanmıştı. Bu kanlı askeri operasyonun sivillere de zarar verdiği haberleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Dünya bu korkunç olaya sessiz kalmamayı seçti. Riot Games hariç.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Ukrayna'da yaşanan bu korkunç savaşa bütün batılı devletler sert tepkiler verdi. Askeri, ekonomik yaptırımların yanı sıra birçok sosyal yaptırım da Rusya'yı bu yaptığından geri adım attırabilmek için peşi sıra açıklandı. Dünya sporunda büyük bir yer tutan Rusya, birçok spor dalında da bu yaptırımlardan nasibi aldı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya milli takımlarının ve Rus kulüplerinin turnuvalarda mücadele etmesini askıya aldı. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yapılması planlanan 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, buradan alınarak Paris'e verildi. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleague Basketball, iki turnuvasından (Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup) Rus kulüplerini men etmeyi planlıyor.

Rusya şüphesiz espor ekosisteminin de önemli bir ortağı ve parçası. Özellikle CS: GO'da Rus oyuncuların ve takımlarının gözle görülür başarılı bir üstünlüğü var. Fakat bu krizde Rusya, espor yaptırımlarından da nasibini aldı. CS: GO Esporu'nda önemli bir pay sahibi olan BLAST organizasyonu, Rusya merkezli takımların yakın gelecekte olan etkinliklere davet edilmeyeceğini ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinin elemelerinin iptal ediliğini duyurdu. Ukrayna merkezli espor kulübü Natus Vincere ise Rusya bağlantılı iş birliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Riot Games Cephesinden Ses Çıkmıyor

Bütün dünyada tepkiler çığ gibi büyürken, Rusya'yı bu işgalden vazgeçirmeye çalışırken Riot Games ise sessizliğini koruyor. İşgalin başladığının ertesi günü Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki bütün organizasyonları durduran Riot Games, VCT 2022: 1. Aşama - Challengers EMEA'in ise üçüncü haftasını belirli olmayan bir tarihe erteledi. Fakat Rusya'ya ve Rus merkezli espor takımlarına karşı sessizliğini koruyor. Bildiğiniz üzere Çinli bilişim şirketi Tencent, Riot Games'in %100 hissedarı. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti de Rusya'ya karşı bir duruş sergilemedi. Dahası Çin, yaptığı açıklamalarla adeta işgale destek verdiğini ima etti. Riot Games'in de sessizliğinin nedeninin politik nedenler olabileceği düşünülüyor.

Bu işgale karşı sessizliğini koruyan Riot Games'i şahsım adına kınıyorum. Espor topluluğu için çalışan birisi olarak, barışın ve huzurun egemen olduğu bir espor ekosistemi ve dünya temenni ediyorum. Savaş, sadece acı, yıkım ve sefalet getirir. Ukrayna toplumunun haklı direnişini desteklediğimi belirterek yazımı da ömrünün büyük bir çoğunluğu cepheden cepheye savaşarak geçmiş olan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri ile sonlandırıyorum;

"Mutlaka şu veya bu sebepler için milleti savaşa sürüklemek taraftarı değilim. Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Hakiki düşüncem şudur: Ulusu savaşa götürünce vicdan azabı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, "ölmeyeceğiz" diye savaşa girebiliriz. Ancak, ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir."

EsporGazetesi.com - Gamegar