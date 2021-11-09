Riot Games'in yeni oyunu Hextech Mayhem haftaya çıkıyor! - Haberler
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Riot Games'in yeni oyunu Hextech Mayhem haftaya çıkıyor!

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Riot Games'in yeni oyunu Hextech Mayhem haftaya çıkıyor!

Riot Games'in yeni oyunu Hextech Mayhem haftaya çıkıyor!

Riot Games'in yeni oyunu Hextech Mayhem haftaya çıkıyor, oyun şimdiden Steam'de ön siparişe sunuldu ve küçük de bir hediye ile veriliyor.

Oyun bizzat Riot tarafından yapılmadı ancak danışmanlığını ve yayıncılığını Riot üstleniyor. Oyun hakkında bilinen bir diğer bilgi ise oyunun platform ve ritim oyunu olduğu. Aynı zamanda oyun Türkçe seslendirme ile geliyor.

Bildiğiniz gibi Netflix'de yakın zamanda oyun sektörüne girmek istediğini duyurmuştu. Oyunun Netflix'in mobil uygulamasında da oynanacağı söylentiler arasında.

Aynı zamanda oyunu ön sipariş ile alan oyuncular Afet Ziggs kostümü kazanacak!

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