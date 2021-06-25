, Riot Games ile iş birliğinin kapsamını genişletti

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'nin, 880 milyon dolarlık oyun pazarı geliri ile MENA bölgesinin lideri konumunda olduğunu belirterek, "Biz de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'nin, 880 milyon dolarlık oyun pazarı geliri ile MENA bölgesinin lideri konumunda olduğunu belirterek, "Biz de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Vodafone, uluslararası online oyun devi Riot Games ile Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu kapsamında 4 yıldır başarıyla sürdürdüğü iş birliğinin kapsamını genişletti.

Geçen yıl piyasaya sürülen "League of Legends: Wild Rift" mobil oyununu FreeZone Gaming portföyüne ekleyen Vodafone, FreeZone'lu gençlere "Wild Rift"i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunuyor.

İki şirket, ayrıca, Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı da düzenleyecek. "Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası" adıyla 30 Haziran'da düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

Hayata geçirilecek çalışmaların detayı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul'un katıldığı çevrim içi basın toplantısında paylaşıldı.

Konuşmasında Türkiye ve dünyadaki oyun pazarına ilişkin bilgi veren Meltem Bakiler Şahin, dünyadaki oyun pazarı büyüklüğünün 175 milyar dolar, espor pazar büyüklüğünün ise 1,08 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Önümüzdeki 3 yılda e-spor ekonomisinin 1,61 milyar dolara yaklaşacağının öngörüldüğüne işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye ise 880 milyon dolarlık oyun pazarı geliri ile MENA bölgesinin lideri konumunda. Biz de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018'den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz sınırsız GB'ların yanı sıra FreeZone'a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli bedava oyun için para veriyoruz. 2018'den bu yana 1,5 milyon TL değerinde destek verdik. Şimdi de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun faydası sunmak üzere harekete geçtik. FreeZone'luların paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, 'League of Legends: Wild Rift' mobil oyununu ekledik. Wild Rift oyunu sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor."

Sundukları Garantili Bit Hızı özelliğiyle şebekede önceliklendirilen FreeZone'luların bu oyunu oynarken en düşük ping garantisine sahip olacağını aktaran Şahin, ayrıca, Riot Games ile birlikte Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı düzenleyeceklerini de bildirdi.

"Her zaman oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul da Riot Games olarak, uzun yıllardır dijital oyun ekosisteminin bayrak taşıyıcılığını üstlendiklerini ifade ederek, öncelikli hedeflerinin dünyanın dört bir yanındaki oyunculara tüm koşullarda en üst düzey oyun deneyimi yaşatmak olduğunu söyledi.

Mobil oyun dünyasında pek çok ilke imza atan Wild Rift'in; teknik detaylarından tasarımına, müziklerinden oyun içi yeniliklerine kadar uzun yıllar boyunca büyük emekler verdikleri bir ürün olduğunu belirten İyikul, şunları söyledi:

"Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Wild Rift'in 2021 Apple Tasarım Ödülü'nü kazanması da bizleri çok heyecanlandırarak onurlandırdı. Gerek oyuncularımızdan gerekse diğer paydaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerden doğru yolda olduğumuzu anladığımız Wild Rift, bizler için yepyeni bir deneyim yolculuğuna açılan bir kapı oldu. Bu yolculukta elbette tüm paydaşlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu kapsamda, geçmişte de birlikte oyuncularımıza pek çok yenilik sunduğumuz Vodafone FreeZone markasıyla yeni bir iş birliğine daha imza atmaktan çok mutluyuz. Merkezinde 'oyuncu deneyimi' olan bir şirket olarak, bu iş birliğiyle oyuncularımıza ve sektörümüze sunduğumuz faydayı büyütmeyi hedefliyoruz. Riot Games Türkiye olarak her zaman oyuncularımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"Salgının ilk dönemlerinde yaşanan büyüme hızı, bu sene de sürüyor"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İyikul, salgının ilk dönemlerinde oyun pazarında yaşanan büyüme hızının 2021'de de aynı oranda devam ettiğini bildirdi.

Oyun üretim hızında bir düşüş olduğunu, geçen senelerde planlanan ve bu sene çıkacak birkaç oyunun ertelendiğini aktaran İyikul, bunun da oyun dağılımının homojenliğini farklılaştırdığını söyledi.

İyikul, bu dönemde rekabetçi oyunlara odaklanmanın daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Benim beklentim, 2021'in sonuna doğru oyun sektöründeki büyüme hızının biraz daha kesilmesi yönünde ama bu kayıp sektör için çok büyük olmayacak. Yine oyun sektöründe 2021 yılı sonu için 180-190 milyar dolarlık rakamlar konuşuluyor. Hız azalsa bile sektör, ciddi bir büyüme yakalayacak. 2022 için çok daha fazla oyun oyuncularla buluşacak." diye konuştu.

Espor pazarının dünyada 2020 sonunda ulaştığı rakamın 1,1 milyar dolar olduğunu belirten İyikul, "Bu pazar payının neredeyse yüzde 70'i Asya kökenli, yani Çin ve Kore'den geliyor. Türkiye'deki espor pazarının 70 milyon TL'den fazla olduğunu düşünmüyorum. Dünyada espor önü çok açık bir sektör, bu büyüme hızı ile birlikte Türkiye'nin potansiyeli de çok yüksek, rakamlar çok daha yukarı çıkacaktır. Türkiye, Avrupa pazarı içinde kıymetli bir espor alanı, önümüz çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

"Wild Rift" iş birliğiyle gençlere sınırsız oyun deneyimi

Verilen bilgiye göre, Vodafone FreeZone, "Wild Rift" iş birliğiyle gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmaya devam etmeyi hedefliyor.

Vodafone FreeZone, halihazırda FreeZone'lu gençlere hediye olarak verdiği oyun faydalarına ek olarak, paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, "League of Legends: Wild Rift" mobil oyununu da ekledi. Böylece FreeZone'lular, paketlerinde daha fazla sayıda kotadan yemeyen oyun uygulamasına sahip olabiliyor. "Wild Rift" oyunu, sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor.

FreeZone Gaming kullanıcıları, sahip oldukları tarifeye göre 2 GB ya da sınırsız GB kazanıyor.

FreeZone Gaming porföyünde "Wild Rift"in yanı sıra "Twitch, Discord, PubG Mobile, Teamfight Tactics Mobile, Zula Mobile" oyunları da bulunuyor. FreeZone'lular, her ay hediye Riot Points, Steam Cüzdan, PubG Mobile UC, Zula Altını gibi kampanyalardan da dilediklerini kullanabiliyor.

En düşük ping garantisi sunuluyor

Vodafone, FreeZone'lu gençlerin oyun deneyimini de iyileştiriyor.

Vodafone'un yeni nesil kapsamasıyla mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, sunduğu Garantili Bit Hızı (GBR-Guaranteed Bit Rate) özelliğiyle şebekesinde önceliklendirilen FreeZone'lulara "Wild Rift" oyununu en düşük ping garantisiyle oynama imkanı sunuyor.

Kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara maksimum hız ve minimum gecikme süreleri sağlamayı hedefleyen Vodafone, oyuncuların "Wild Rift" platformundaki gecikme süresinde normal Vodafone kullanıcılarına göre 10 ms'ye varan iyileşmeler sağlarken, 60 ms'den yüksek gecikme yaşanma ihtimalini de yarı yarıya azaltacak.

Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası düzenlenecek

Vodafone FreeZone ve Riot Games ayrıca, Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı da düzenleyecek.

Riot Games Espor Sahnesi'nde 30 Haziran'da "Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası" adıyla gerçekleştirilecek turnuvaya toplam 1.200 başvuru alındı.

4 takım halinde 20 kişinin yarışacağı ve takım kaptanlarının gaming influencer'ları "Zeonn" (Necati Akçay), "Immortoru" (Furkan Tekeş), Tolgahan "Oyunbros" Türkben ve "Miafitz"den (Gözde Demiral) oluşacağı turnuvada, geriye kalan 16 oyuncu sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllüleri kapsayacak.

Turnuvaya takım kaptanları ve shoutcaster'lar Riot Games espor sahnesinden, 16 gönüllü ise salgın tedbirleri nedeniyle evlerinden katılacak.

Espor sahnesindeki takım kaptanları oyuna 5G altyapısıyla bağlanacak ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynayacak. Turnuva canlı yayını da 5G üzerinden verilecek. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesaplarından izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu