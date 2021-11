Riot Games Arcane'in çıkışını Riotx Arcane etkinliğiyle kutluyor

Bir ay sürecek kutlamalar, Riot Games'in en popüler müzik ve eğlence deneyimlerinden bazılarının çıkışına dasahne olan, League of Legends Dünya Şampiyonası ile başlayacak. Oyun, rekabet ve eğlence dünyasını birleştiren, Mastercard tarafından sunulan bu yılın Dünya Şampiyonası'nın açılış töreninde, oyuncuları ve izleyicileri, Arcane temalı çift şehir atmosferinde; Piltover ve Zaun'da yine Arcane temalı bir yolculuğa çıkaracak olan PVRIS, Bea Miller, JID, Denzel Curry, ve Grammy ödüllü grup Imagine Dragons'a sahne alacak. Açılış Töreni, 6 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Etkinlik; lolesports.com, YouTube ve Twitch üzerinden yayınlanacak.

Aynı gün 15.30'da başlayacak RiotX Arcane Küresel Prömiyeri, Twitch'le (Riot Games kanalı ve Twitch yayıncılarının kanalları aracılığıyla) Arcane.com adresi üzerinden tüm dünyada yayınlanacak. Riot Games'in Los Angeles'taki ana ofisinde yapılacak küresel prömiyer etkinliği, 30'dan fazla ülkeyi temsil eden basın mensubu ve yayıncıyı bir araya getirirken, modern bir kırmızı halı deneyimi de sunacak. Arcane aynı zamanda, ilk bölümünün eş zamanlı olarak Twitch'te de yayınlanarak, site üzerindeki içerik üreticilerinin interaktif izleme yapabileceği ilk Netflix dizisidir.

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent, yaptığı değerlendirmede; "Yeni oyunlar çıkarmaktan espor tarafımızı büyütmeye kadar attığımız her yeni adımda, her zaman oyunculara temel League of Legends deneyimine özgü heyecan verici ve etkileyici içerikler sunmaya odaklı olduk" dedi. "Bugün, Arcane'in çıkışıyla birlikte yeni bir döneme başlarken, dünya çapında hiç olmadığı kadar çok oyuncunun oyunlarımızdan keyif alması, League of Legends markasına olan güvenimizi doğruluyor. Oyuncularla birlikte, oyunları küresel eğlencenin merkezi haline getirmek istiyoruz."

Riot Games Deneyim Birimi Başkanı Sarah Schutz ise "Arcane'in çevresinde bir deneyim alanı oluşturabilmek için, markanın temeli olan oyunlarımızla başladık" dedi. "Oyuncuları, sevdikleri oyunların içinde ve çevresinde olan küresel bir topluluk olarak, Arcane'i kendilerine özgü şekillerde kutlamaya teşvik eden bir etkinlik oluşturduğumuzu umuyoruz."

Süreç boyunca Riot Games'in tüm oyunları, Arcane temalı özellikler ve güncellemelerle süslenecek. Oyuncular, Kasım ayı boyunca günden güne artacak olan aşağıdaki güncellemelerle karşılaşacaklar.

League of Legends, Arcane dünyasına daha derinlemesine dalacak ve diziden ilham alan bedelsiz Arcane kostümleri, Sihirdar Vadisi'ne gelecek çeşitli tematik güncellemeler ve 2022 Sezon Öncesi Dönem güncellemeleri çıkaracak. Gelecek hafta iki yeni etkileşimli deneyim daha duyurulacak!

Jayce, Vi, Caitlyn ve Jinx için Arcane'den ilham alan bedelsiz kostümler

Yeni element ejderleri, eşyalar ve rünler içeren 2022 Sezon Öncesi Dönem güncellemesi

Caitlyn'in Görsel ve Sürdürülebilirlik Güncellemesi

Sihirdar Vadisi'nde harita dekorasyonları ve daha fazlası!

League of Legends: Wild Rift yeni oynanış yöntemleri, iki yeni popüler şampiyon ve günlük oturum açma ödüllerinin yanı sıra Arcane'den ilham alınan ve Piltover'ın en efsanevi çekişmesini gösteren bedelsiz kostümler de içerecek.

Oyun içi Arcane Deneyimi etkinliği

Günlük oturum açma ödülleriyle bedelsiz edinebileceğiniz Arcane Jinx ve Arcane Vi kostümleri

Hextech Soygunu etkinliğinde uzun süredir beklenen Jayce ve Caitlyn'in çıkışı

Jinx Vi'a Karşı gibi haftalık temaları olan Loncalar Arası Karşılaşma

Legends of Runeterra oyuncuların en sevdikleri şampiyonlarla Runeterra'da yolculuğa çıkmasını sağlayan yeni bir kalıcı oyun moduyla kutlama yapacak. Mod Piltover ve Zaun'da Jinx ve etrafındakilerin heyecanlı maceralarına içeren özel bir kısma da sahip olacak.

Yeni kalıcı PvE modu Şampiyonlar Yolu'nun çıkışı

Yeni Şampiyon: Jayce

Piltover ve Zaun'dan temaya uygun destek kartları

Mega Etkinlik Kartı

Teamfight Tactics, yepyeni oyun modu ve küçük ama etkisi KOCAMAN sürprizlerle Cihazlar ve Buluşlar partisini sürdürecek.

Cihazlar ve Buluşlar setinin çıkışı

Yeni chibi şampiyonlar da dahil olmak üzere Arcane temalı strateji ustaları

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz yeni Muhteşem İkili modu

VALORANT: Geleceğin Dünya'sındaki ajanlarımız LoL hayranı ve 3. Bölüm 3. Kısım'a hazırlık yapabilmeniz için bu özel anı Arcane kozmetik içerikleri ve paketleriyle kutlayacak.

Bedelsiz RiotX Arcane Kartı

Bedelsiz oyun içi koleksiyonluk eşyalar

Oyun içi Arcane Koleksiyoncusu Seti

Yeni Ajan: Chamber

RiotX Arcane Küresel Prömiyeri'ni takip edenler ve oyuncular, etkinliği izleyen kişilere verilen oyun içi ödüller olan aşağıdaki Twitch Ganimetlerine sahip olacak:

Tek Bir Gözyaşı İfadesi (League of Legends: Wild Rift)

Arcane Kapsülü (League of Legends)

Kılçık Uğuru (VALORANT)

Cihazlar ve Buluşlar Minik Efsane Yumurtası (Teamfight Tactics)

Jayce İfadesi (Legends of Runeterra)

Oyunculara özel bir dijital etkinlik yoldaşı olan RiotX Arcane Dünyası etkinlik merkezi de devreye alındı. Her hafta yeni bilgilerle gelişen bu merkezde, oyuncular farklı hikayelerle dolu bir maceraya atılarak görevleri çözebilir ve oyun içi ödüller kazanabilir. Ödüller 7 Kasım'dan itibaren, ilave oyun içi ödülleri de 15 Kasım'dan itibaren erişilebilir olacak. Prime Gaming ödülleri ise 1 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar erişilebilir olacak.

Riot Games oyun ekosistemi, Arcane'in çıkışının kutlanacağı Kasım ayında en güçlü dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca tüm dünyadan 600 milyon kişi LoL evrenindeki oyunları oynadı. Bu yıl ise Ekim ayında 180 milyon oyuncu LoL evrenindeki oyunları oynayarak bu konuda bir şirket rekorunun kırılmasını sağladı.

