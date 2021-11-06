Riot, Arcane prömiyeri için Rihanna'nın Fenty Beauty markası ile anlaştı!

Riot Games, Fenty Beauty'nin Arcane dizisinin resmi güzellik sponsoru olduğunu duyurdu!

Riot'a göre Fenty Beauty, "güzelliği tüm biçimleriyle kutlayan, çok yönlü ve çeşitli güzellikleri vurgulamayı amaçlayan içeriklerdeki güzellik görünümlerini öne çıkaracak."

Fenty ve Riot yeni ortaklığın başlangıcını kutlamak için 6 Kasım'da Arcane'nin galasında bir etkinlik düzenleyecek. Los Angeles'ta Arcane prömiyerini bizzat deneyimlemek isteyen League of Legends hayranları, buna imkan bulabilecek. Etkinliğe bizzat dahil olmak isteyen katılımcılar Riot kampüsünde yapılacak Fenty Beauty'nin "VIP güzellik deneyimine" katılabilecekler.

Fenty Beauty'nin Arcane prömiyerine sponsor olmasının sebebi ise, "oyun içi ve oyun dışı, işbirliklerinin sınırlarının zorlanması" düşüncesi.

Ayrıca Riot, Arcane'in ilk bölümünü Arcane resmi sitesi ve resmi Riot Games Twitch kanallarından yayınlayacak. Bu da Netflix tarihinde, bir içeriğin prömiyerinin platform dışında yapılması olarak bir ilk niteliği taşıyor!

Arcane'in prömiyerini kaçırmamak için 7 Kasım saat sabah 05: 00'da Arcane resmi sitesi ya da resmi Riot Games Twitch kanalına gidebilirsiniz! Hem Runterra evrenini Oyunlar dışında bir platformda deneyimlemiş hem de prömiyere özel ödülleri kaçırmamış olursunuz!

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