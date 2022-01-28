Riot, 4. Bölüm 2. Kısım'da Ajan veya Harita Gelmeyeceğini Açıkladı

Riot Games, VALORANT 4. Kısım 2. Bölüm'de yeni bir ajan ya da harita gelmeyeceğini doğruladı. Riot, kararı almalarının nedenini, oyunun eksik kalan noktalarına odaklanmak istekleri olduğunu duyurdu.

VALORANT'ın Haziran 2020'deki çıkışının ardından oyun geliştiricileri, yeni ajanları/haritaları oyuna eklerken belirli bir takvime uymuşlardı. Genelde oyuncular her yeni bölümden en az iki yeni ajan ve bir yeni harita beklentisine girmişlerdi ve bunlar her kısımda bir yenilik olacak şekilde oyuna ekleniyordu.

Ancak VALORANT, geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile 4. Bölüm 2. Kısım'da oyuna ne ajan ne de harita ekleneceğini açıkladı. Geliştiriciler bunun yerine oyunu geliştirmeye odaklanacaklarını ve planladıkları ajan geliştirmeleri üzerine çalışacaklarını dile getirdi.

27 Ocak'ta yayınlanan "4. Bölüm 2. Kısım'da Gelecek Planlarımız// Geliştirici Günlükleri - VALORANT" videosunda, VALORANT Baş Yapımcısı Anna 'SuperCakes' Donlon'ın bütün açıklamalarına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz!

Anna 'SuperCakes' Donlon, 1: 10 civarında kararlarını açıklamaya başlıyor.

"Şimdi 2022'deyiz ve yapmak istediğimiz çok fazla şey var. Ekiplerin hepsinin VALORANT'ı geliştirmeye devam edecek içeriklerle ve özelliklerle dolu kendine has yol haritaları var. Fakat esas ihtiyacımız olan ne biliyor musunuz? Bizimki gibi hayaller çok güçlü bir temel üzerine kurulmalı. Bu konu da 2. Kısım'ın genel temasını oluşturacak. Temelimizi güçlendireceğiz. 2. Kısım'ı oyunun genel sağlığına adayacağız."

Ayrıca Anna Donlon, oyuncuları yeni kısımda nelerin beklediğini şu şekilde açıkladı:

"Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikle 2. Kısım'da yeni bir ajan veya harita gelmeyecek. Onun yerine ajan dengesini, var olan haritaları, doğru oyuncu davranışlarını ve hatta daha iyi bir dereceli deneyimini hedefleyen çok fazla güncelleme yapacağız. Bazen durup biraz etrafımıza bakmamız gerekiyor. Bu kısımda bunu yapacağız."

Normal yayın takvimi göz önüne alınacak olursa, VALORANT'ın 4. Bölüm 2. Kısım'ı 1 Mart 2022'de başlayacak ve şimdilik yeni bölüm ile ilgili bildiğimiz tek şey, yeni bir Savaş Bileti'nin geleceği. Yeni bir ajan veya harita için ise 4. Bölüm 3. Kısım'ı beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.

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