Rio de Janeiro'da Güvenliği Ordu Sağlayacak

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin güvenliğinden federal hükümet sorumlu olacak.

Brezilya'nın alt meclisi, Rio de Janeiro'da güvenliğinin federal hükümete devredilmesine ilişkin yasa tasarısını onayladı. 340 lehte oy, 72 ret oyu ile 1 çekimser oy alan tasarıya göre, Rio de Janeiro'nun güvenliğini ordu sağlayacak. Şehirde artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için bu kararın alındığı aktarıldı. Senatonun Salı günü yasa tasarısını onaylaması bekleniyor. - BRASILIA