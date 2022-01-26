Ringlerde eşine ender rastlanan olay

AYDIN (İHA) - Aydın'da yapılan Liselerarası A Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na Erzurumlu olan Uluslararası 3 yıldızlı dünya hakemi Recep İtmez'in ders niteliğindeki kararı spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Aydın'da düzenlenen Genç erkekler Liselerarası Türkiye Boks Şampiyonası'nda Erzurumlu olan Uluslararası 3 yıldızlı dünya hakemi Recep İtmez'in yönettiği maçta dünya ringlerinde eşine ender rastlanan olay yaşandı. Hakem İtmez, uluslararası arenadaki tecrübesi sayesinde önemli bir karar verirken, bu karar boks için adeta ders niteliğinde bir karar olarak yorumlandı.

Müsabakada ringe çıkan iki boksör maç devam ederken aynı esnada birbirlerine vurdukları yumruklar neticesinde iki boksör de bir anda sırt üstü yere düştü. O anları pür dikkat izleyen Orta hakem Uluslararası 3 yıldızlı dünya hakemi mavi köşedeki boksörün durumunun iyi olmadığına kanaat getirdi ve kırmızı köşedeki boksörün ayağa kalkması neticesinde kendisini galip ilan etti. İtmez'in radikal kararı sonucu müsabakayı kırmızı köşedeki boksör kazanarak bir üst tura yükseldi. Hakem İtmez, yaptığı açıklamada "Dünya boks ringlerinde eşine ender rastlanan bir karara imza attığım için mutluyum. Boks otoriteleri de benim bu ilginç olay karşısında verdiğim kararı ders niteliğinde bir karar olarak yorumladılar. Bu benim için de bir gurur vesilesi oldu" dedi.

Kendisinin verdiği kararın genç hakemlere örnek olması temennisinde bulunan İtmez, boks hakemlerinin ülkemizde her geçen gün çıtayı daha da yükselmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

(Şahap Gürler/ İHA)