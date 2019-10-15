Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli

Toplantının yapıldığı salon ve milli boksörler Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin açıklaması ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya...

15.10.2019 11:26
Ringin sultanları basın mensuplarıyla bir araya geldi - Busenaz Sürmeneli

Toplantının yapıldığı salon ve milli boksörler

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin açıklaması ANKARA - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. (3)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.