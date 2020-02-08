Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza
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Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

08.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:56
Ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüştürenlere 76 bin lira ceza

'nin ilçesinde ringe dönüştürülen kahvehanede horoz dövüşü yaptıran 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

İlçe ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mescit Mahallesi'ndeki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Denetimlerde ringe dönüştürülen kahvehanenin sahibi Y.D. ile bahis amaçlı horoz dövüştürdüğü belirlenen 7 kişi emniyete götürüldü.

Kahvehane sahibi Y.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Horoz dövüştüren 7 kişiye toplam 76 bin 416 lira ceza uygulandı.

Yaralı 16 horoz, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Kaynak: AA
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