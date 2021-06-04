Ringde cuma namazı kıldılar
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Ringde cuma namazı kıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muay thai sporcuları ringde cuma namazı kıldılar.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde muay thai sporcuları ringde cuma namazı kıldılar. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan muay thai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, 1 Haziran'da Kuşadası'nda başladı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden katılan sporcular, Kuşadası Müftülüğüne başvurarak cuma namazını kılmak için imam talep etti. Kuşadası Müftülüğü tarafından görevlendirilen görevli ile birlikte yüz elli sporcu cuma namazını ringde kıldı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından vatandaşlar sporculara başarılar diledi.

(Ekrem Keser - İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Ringde cuma namazı kıldılar
Ringde cuma namazı kıldılar
Ringde cuma namazı kıldılar
Ringde cuma namazı kıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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