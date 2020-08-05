Ring Yolu'na prestij kazandıran çalışma devam ediyor
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Ring Yolu'na prestij kazandıran çalışma devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ilçesinde yapımı devam eden Ring Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Ring Yolu'na prestij kazandıran çalışma devam ediyor
05.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:59

Öztozlu, Ring Yolu'nun Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bin 200 metrelik kısmın prestij cadde projesi kapsamında yapıldığını aktarırken, çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Prestij cadde projesi kapsamında imalatları süren Ring Yolu'nda yapılan incelemeler esnasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'ya Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Ali Aybars Özbilgin, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek, Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel ve mahalle halkı eşlik etti.

Muhtar Bozel, 'Büyükşehir Bizi Çileden Kurtardı'

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel, "Bu yol bizim büyük bir sıkıntıydı. Mahalle halkımız toz toprak içindeydi. Senelerdir, bunun çilesini çektiler. İnşallah bu kıştan itibaren çok rahat edeceklerini düşünüyorum ve güzel bir proje olduğunu ağaçlandırmaların yapılabileceğini öğrendik bugün. Çok güzel bir proje oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Atatürk Mahallesi Sakini Fatih Yaman, "Başkanımıza teşekkür ediyorum öncelikle. 3 yıldır toz toprak içindeydik. Mahallemizde, örnek bir çalışma yapılıyor. Yolumuz çok büyük ve emek isteyen bir yol. Bunca bütçe ayırıp, yaptıkları çalışma dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Mahalle halkımız rahat bir nefes aldı" dedi.

Atatürk Mahallesi Muhtar Azası Hüsamettin Şentürk, "Halkımız çalışmalardan memnun. Bizim de yetkililerden bazı isteklerimiz oldu. Bizim istediğimiz şekilde proje geliştiriliyor. Örnek olacak bir proje. Halkımız uzun süredir burada sıkıntı çekiyordu. Yolun, altyapısı yapıldı, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Güzel bir proje olacağına inanıyoruz. Cengiz Ergün Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Topkaya, "Akhisar'a Güzel Bir Prestij Caddesi Kazandıracağız"

Ring Yolu'nun teknik detayları hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Ring Yolu'nun 1200 metrelik kısmında yaklaşık bir ay önce çalışmalarımıza başladık. Burada, 36 bin metrekare parke taşı döşemesi yapacağız. Orta refüj ve kaldırımlarda da yaklaşık 150 adet aydınlatma direği ile güzel bir prestij caddesini Akhisar ilçesine kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Öztozlu, "Halkımızın Coşkusu, Bizleri Oldukça Mutlu Etti"

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, "Teknik ziyarette bizlere eşlik eden muhtarımıza ve azalarına teşekkür ediyorum. Halk da coşkulu bir şekilde bize katıldı. Uzun süreden beri bekliyordu bu yol. İmara yeni açılmış yeni yerleşim olduğu bir bulvar burası. Buraya güzel bir prestij cadde kazandıracağız. Bunun memnuniyeti var. Kamulaştırmaları ile beraber 1200 metre uzunluğunda, orta refüjü, otoparkı, kaldırımları, aydınlatmaları ile güzel bir cadde olacak. MASKİ, kanalizasyon yağmursuyu ve içme suyu altyapı çalışmalarını halletmişti. Cengiz Başkanımızın talimatı ile, önce altyapı ile ilgili bütün eksiklikler giderilince projeye başlıyoruz. Vatandaşın parasının heba olmaması için, tekrar tekrar açılıp kapanmaması için buranın bütün altyapısı tamamlandı. Sağlıklı ve güzel olması için özenli çalışıyoruz. Muhtarımızın da bazı istekleri oldu, onları da değerlendirip yerine getireceğiz. Diğer ilçelerde de örnek olacak bir prestij cadde olacak. Vatandaşın ilgisi ve memnuniyeti, başkanımıza da teşekkür etmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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