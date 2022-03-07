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Ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi

Zonguldak'ta ceza ve infaz kurumunda görevli ring aracı şoförlerine uygulamalı olarak trafik eğitimi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta ceza ve infaz kurumunda görevli ring aracı şoförlerine uygulamalı olarak trafik eğitimi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timlerince, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin müşterek görev yaptığı kurum/kuruluşlara ait araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı yaşanabilecek can kayıplarının, yaralanmaların azaltılması, önlenmesi maksadıyla ilgili kurum yetkilileri ile koordine edilerek Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda görevli ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 2022 yılı içerisinde yapılan planlamalar çerçevesinde eğitim ve seminerler verilmesine devam edileceği ifade edildi. - ZONGULDAK

Ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi

Ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, İnfaz, Yerel, Haberler

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