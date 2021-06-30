Rındi Nine Yenilenen Evine Kavuştu
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Rındi Nine Yenilenen Evine Kavuştu

Rındi Nine Yenilenen Evine Kavuştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Korik Mahallesinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Rindi Kayra'nın evi Valimiz Hulusi Şahin'in talimatıyla Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Batman Belediyesi işbirliği ile yenilendi.

Korik Mahallesinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen 75 yaşındaki Rindi Kayra'nın evi Valimiz Hulusi Şahin'in talimatıyla Batman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Batman Belediyesi işbirliği ile yenilendi.

Korik Mahallesi TPAO bulvarında bulunan ve çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evi 10 gün önce bizzat ziyaret ederek hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi alan Valimiz, ev sahibi Rindi Kayra ile görüşerek taleplerinin yerine getirilmesi ve evin ivedi bir şekilde bakım ve onarımdan geçirilerek oturulabilir hale gelmesi için talimat vermişti.

Hasar tespit çalışmalarının ardından bakım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Belediye ekipleri 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde yangında zarar gören evin kapı ve pencerelerini değiştirerek sıva, alçı, boya, asma tavan işlemlerini gerçekleştirdikten sonra mobilya ve beyaz eşya yerleştirilip Rındi nine'ye teslim etti.

Yeni evine yerleşen Rındi Kayra evinin onarımını sağlayan ve eşya ile donatan başta Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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