Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi
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Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi

Rimena giyimden mezuniyet elbisesi seçimi tavsiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, mezuniyet törenlerinde ne giyeceklerine karar veremeyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, mezuniyet törenlerinde ne giyeceklerine karar veremeyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Üniversiteden veya liseden mezun olmaya hazırlanan gençlerin farklı bir heyecan yaşadığını belirten Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, okul günlerinin sonunda güzel bir mezuniyet töreni ile yaşanmışlıklara veda etmeyi herkesin isteyeceğini kaydetti. Mezuniyet elbisesi seçimi yaparken vücut tipinin göz önüne alınması gerektiğini vurgulayan Rimena giyim tasarımcısı Dalmış, "Vücudunuzun kusursuz bölgelerini ön plana çıkaracak türden kıyafetler tercihiniz olmalı. Örneğin, ince beliniz varsa belinizi vurgulayan elbise modellerini satın almanız doğru bir karar olacaktır. Elbisenin özellikleri kadar rengi de önem taşıyor. Bu noktada, ten renginiz ile uyumlu bir renge sahip elbise tercihiniz olmalı. Açık tenli bir kadınsanız mavi ve pembe gibi soft renkler size pek yakışmayacaktır. Buna ek olarak, koyu ten rengi ile dikkat çeken biriyseniz seçiminiz açık renk tonları olmalı. Birbirinden gösterişli mezuniyet elbisesi modellerine yer veren Rimena giyim, elbise seçiminde modaya uygun hareket etmenizin de gerekli olduğunu düşünüyor. 2020'lerin en dikkat çeken renkleri arasında bulunan pudra pembesi, somon, açık yeşil, mor tonları ve açık mavinin sizin için en iyi seçimler arasında olacağını ifade etmeliyiz. Mezuniyet elbisesi seçiminde başkaları ile pişti olmaktan kaçınmalısınız. Bir başka deyişle, kıyafetinizin özgün olması gerekiyor. En özgün ve kaliteli tasarımlar ise Rimena giyim bünyesinde bulunuyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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