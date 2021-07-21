Rimena giyim, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiği tavsiyeleri veriyor
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Rimena giyim, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiği tavsiyeleri veriyor

Rimena giyim, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiği tavsiyeleri veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiğine dair bilgi tavsiyelerini açıkladı.

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiğine dair bilgi tavsiyelerini açıkladı.

Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kıyafetlerin özellikleri kadar rengi de önem taşıdığını, yaz aylarında hangi renklerin kombinlenmesi gerektiğine dair önemli ipuçları verdi. Dalmış, yaz ayları denildiği zaman herkesin aklına enerji dolu canlı renkler geldiğini kaydederek başka deyişle, açık renkler, yaz aylarına çok yakıştığını belirtti. Dalmış, "Açık ton paletinden renkleri kombin haline getirirken dikkatli olmalısınız. Çünkü yapacağınız yanlış bir renk seçimi, tüm kombinin kötü gözükmesine sebep olur. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında tişört, elbise ve etek bulunuyor. Bu noktada, yeşil, sarı, açık mavi ve pembe gibi yaza uygun renklere sahip bu kıyafetleri birbirleriyle uyumlu kombinler haline getirmelisiniz. Yeşil, yaz aylarının en çok tercih edilen renklerinden birisi. Bu noktada, yeşil elbisenizi veya tişörtünüzü sarı renkle kombin haline getirebilirsiniz. Hem yeşil hem de sarı, dikkat çekici tonlardır. Bu yüzden, bir araya geldiklerinde ortaya harika kombinler çıkarırlar. Kırmızı ve mavinin gücünden faydalanmaya ne dersiniz. Kırmızı, hem kış hem de yaz aylarının favori renklerinden birisi. Bu noktada, kırmızıyı bilhassa mavi renkle kombin haline getirmeyi denemelisiniz. Örneğin, kırmızı etek ve mavi tişörtün harika bir kombin haline geleceğini söyleyebiliriz. Maviden vazgeçmem diyorsanız size farklı bir kombin önerisi daha sunuyoruz. Maviyi kırmızı kadar turuncu ile de kombin haline getirebilirsiniz. Bu iki rengin de hem açık hem de koyu tonlarını kullanarak şık bir kombin yaratmanın keyfini çıkartabilirsiniz. Koyu tonları seviyorsanız açık kahverengi ve bordo ikilisini tercih edebilirsiniz. Bordo bir elbise ile açık kahverengi sandalet uyumlu bir ikili olabilir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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