Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan tatile çıkmayı düşünen kadınlara giyim tavsiyeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan tatile çıkmayı düşünen kadınlara giyim tavsiyeleri

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan tatile çıkmayı düşünen kadınlara giyim tavsiyeleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarında tatile çıkmak isteyen kadınlar için giyim tavsiyelerinde bulundu.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarında tatile çıkmak isteyen kadınlar için giyim tavsiyelerinde bulundu.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarının geldiği ve tatilin başladığı bu günlerde kadınlara özel şık giyinmenin sırlarını açıkladı. Dalmış, kadınlara tatile gitmeden evvel orada ne kadar süreyle kalacaklarını belirlemeleri ve buna göre bavullarını hazırlamaları gerektiğini kaydetti. Dalmış, "Yine de tatilde rahat etmek adına ihtiyacınız olandan fazla eşyayı yanınıza almamalısınız. Yaz tatiline gidiyorsanız belirli kıyafetlere bavulunuzda mutlaka yer vermelisiniz. Bu kıyafetler arasında şort, yazlık pantolon, elbise, tişört, etek, çorap, iç çamaşırı bulunuyor. Buna ek olarak, yedek bikini veya mayo alabilirsiniz. Tatilde rahat olmayı seviyorsanız kot şort ve yazlık pantolon işinizi görür. Ayrıca, birkaç tişört ve elbise de harika kombinler oluşturabilir. Gittiğiniz yerde daha uzun kalacaksanız kıyafet seçiminize biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Yazlık tulumlar, kısa ve uzun elbiseler, gömlekler, bavulunuzda kendine yer bulmalı. Bunun yanı sıra, soğuk hava ihtimalini de göz ardı etmemelisiniz. İnce bir ceket, şal veya diğerlerine göre daha kalın bir pantolon, bu noktada size yardımcı olacaktır. Tatil için nereye gittiğinizden bağımsız olarak kot şort ve üzerine beyaz tişört, sizin için kurtarıcı parça olabilir. Bu sayede, şık ve sportif bir kombin yaratabilirsiniz. Hatta bu kombini güneş gözlüğü, zarif bir takı ve hafif bir ruj ile tamamlayabilirsiniz. Tatiliniz sırasında canlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız sizin için de tavsiyelerimiz bulunuyor. Uzun ve hareketli bir elbise kurtarıcınız olabilir. Ayrıca, bu elbiseyi düz bir sandalet, küçük bir çanta ve şapka, birden çok bileklik ve küpe ile tamamlayabilirsiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış'tan tatile çıkmayı düşünen kadınlara giyim tavsiyeleri - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 11:24:15. #1.15#

title