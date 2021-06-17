Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış iyi giyinmenin sırlarını paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış iyi giyinmenin sırlarını paylaştı

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış iyi giyinmenin sırlarını paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, dış görünüşün her şeyden önemli olduğunu belirterek iyi giyinmenin sırlarını açıkladı.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, dış görünüşün her şeyden önemli olduğunu belirterek iyi giyinmenin sırlarını açıkladı.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, hem günlük hayatta hem de iş yaşantısında iyi bir dış görünüşe sahip olmanın sayısız faydasının olduğunu kaydederek, iyi giyinmenin önemini merak edenler için sırlarını paylaştı. Dalmış, "İyi giyindiğiniz takdirde her şeyden önce çevrenizdeki insanlarda iyi bir izlenim bırakırsınız. İnsanların sizi görünce olumlu tepki vermesi için iyi giyinmeniz şarttır. Bunun yanı sıra, uzun yıllar görmediğiniz insanların sizi iyi hatırlaması için yine iyi giyiminizle onların hafızasında yer edinmeniz gerekiyor. Daha özgüvenli olmak istiyorsanız diğer insanlardan farklı bir şekilde giyinmelisiniz. Aynaya baktığınızda harika bir görüntüye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız şanslısınız demektir. En uygun giyim parçalarına bünyesinde yer veren Rimena Giyim ile iyi giyinmek eskiye kıyasla çok daha kolay. İltifat almayı kim sevmez, başkalarından iltifat aldığımız zaman kendimizi çok daha iyi hissederiz. Bu noktada, hiç tanımadığınız insanlardan dahi iltifat almak istiyorsanız iyi giyinmeye özen göstermelisiniz. Hayat sürprizlerle dolu, bomboş geçirdiğinizi düşündüğünüz bir günün sonunda uzun süreden bu yana görmek istediğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak, o kişinin sizi özensiz ve sıradan kıyafetlerle görmesini istemezsiniz. Bu yüzden, sürprizlere hazırlıklı olmak adına her zaman iyi giyinmeye özen göstermelisiniz. Rimena Giyim kategorilerindeki ürünler sayesinde tarzınızı ve kendinizi ifade etme şansına erişeceğinizi de unutmamalısınız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Emel Sayın Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış iyi giyinmenin sırlarını paylaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:15:41. #1.15#

title