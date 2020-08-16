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Rimena giyim en uygun fiyata yüksek kalite kıyafet olanağı sundu

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim en uygun fiyata yüksek kalite kıyafet olanağı sundu.

Rimena giyim en uygun fiyata yüksek kalite kıyafet olanağı sundu
16.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:59

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim en uygun fiyata yüksek kalite kıyafet olanağı sundu.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçıya modele kıyafet üreten Rimena Giyim, en uygun fiyata yüksek kalite şık kıyafetleri satışa sundu. Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış kaliteli ve en uygun fiyata satış yapmanın sırlarını açıkladı. Dalmış, kumaşına kadar her şeyi kendilerinin ürettiğini kaydederek, toptan fiyatına perakende olarak sattıklarını söyledi. Dalmış, "Rimena Giyim, benzerlerinden ayrılan bir marka. Kumaş dahil olmak üzere her şeyi kendimiz ürettiğimiz için fiyatlarımız oldukça uygun, üretici bir firmayız. Toptan fiyatına kaliteyi perakende olarak satıyoruz. Birçok insan, fiyatlarımızın uygun olmasından dolayı bizlere şüpheyle yaklaşıyor olabilir. Ancak, daha önce de söylediğim gibi üretici bir firma olmamızdan dolayı maliyetlerimizin uygun oluşu müşterilerimize uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunmamızı sağlıyor. Rimena Giyim'de aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Abiye kıyafetlerden tutun da günlük hayatta giyebileceğiniz kıyafetlere kadar birçok elbise Rimena Giyim kategorilerinde kendisine yer buluyor. Farklı renkler ve desenlerle çeşitlenen elbiselerle birbirinden harika kombinler yapmak mümkün. Aynı zamanda, elbiselerin kumaş kalitesi de çok iyi. Asla rahatsız etmeyen ve sıkmayan kumaş türlerinden tasarlanan elbiselerin içerisinde hem şıklığı hem de rahatlığı sonuna kadar yaşamak mümkün oluyor. Rimena Giyim'de neredeyse her vücut tipine uygun olarak tasarlanmış elbiseler var. Bu sayede, her kadın, kendisine yakışanı rahatlıkla bulabilir. Müşteri memnuniyetine çok önem veren Rimena Giyim; müşterilerinden almış olduğu geri dönüşler ile kendisini geliştiren bir marka olma yolunda ilerliyor. Tüm bu özelliklerinden dolayı Rimena Giyim'in önümüzdeki yılların parlayan yıldızı olacağını söyleyebiliriz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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