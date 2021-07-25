Rimena Giyim abiye seçimine dair merak edilenleri cevapladı

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, abiye seçiminin nasıl olması gerektiğine dair önemli ipuçlarını açıkladı.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, abiye seçiminin nasıl olması gerektiğine dair önemli ipuçlarını açıkladı.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, özel günlerde kadınların giyeceği abiye sayesinde kendilerini bir prenses kadar güzel hissedebileceklerini ancak, her kadının vücut tipinin farklı olduğunu unutmamaları konusunda da uyarı yaptı. Bir başka deyişle, vücut tipine uygun bir abiye tercih etmeleri gerektiğini aktaran Dalmış, abiye seçiminin nasıl olması gerektiğine dair önemli ipuçları verdi. Dalmış, "İnce bel ve geniş kalça özellikleriyle dikkat çeken armut vücut tipine uygun abiye seçenekleri bulunuyor. Üst kısmı dar, etek kısmı volümlü olan elbiseler sayesinde kendinizi şık hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra, V yakalı ve göğüs dekolteli abiye modellerinin de armut vücut tipine uygun olduğunu söyleyebiliriz. Dar omuzlarınızdan şikayet etmenize gerek yok. Çünkü, size çok yakışacak abiye elbise modellerini bulabilirsiniz. Omuzlarınızın açıkta olduğu elbise modelleri sizin için en doğru tercih olacaktır. Vücudunuzun üst kısmına oranla daha geniş kalçalarınız varsa kalçalarınızı belirginleştirecek dar ve ince kumaşlı elbise modellerinden uzak durmalısınız. Elma vücut tipine sahip biriyseniz abiye seçiminde oldukça şanslısınız. Bilhassa derin V dekoltesine sahip bir elbiseden yana tercih yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, düz kesim yırtmaçlı bir abiye modelinin de size çok yakışacağını bilmelisiniz. Bu sayede, ilgiyi bel bölgenizden uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca, bacaklarınızın ön planda olmasını sağlayabilirsiniz. Derin dekolteli ve kısa abiye modelleri, elma vücut tipine sahip kadınlar için oldukça ideal. Göğüs altından genişleyen robadan abiye modelleri sayesinde karın bölgenizi tamamen gizleyebilirsiniz. Bu sayede, ince bacaklarınız ön planda olacaktır. Kum saati vücut tipine sahipseniz abiye seçimi sizin için çok daha kolay! Orantılı vücut hatlarınız sayesinde giyeceğiniz her elbise size yakışacaktır. Bilhassa sırt dekolteli abiye modellerinin sizin için en doğru seçim olacağını ifade edebiliriz. Ayrıca, balık modelleri de mutlaka değerlendirmelisiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı