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Rimas Kurtinaitis: "Anadolu Efes çok iyi oynadı"

Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, Anadolu Efes'in çok iyi oynadığını belirterek, kendilerinin de kötü savunma yaptıklarını söyledi.

03.01.2020 22:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:54
Rimas Kurtinaitis:

Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, 'in çok iyi oynadığını belirterek, kendilerinin de kötü savunma yaptıklarını söyledi.


THY Euroleague'in 17. haftasında Rus ekibi Khimki Moskova, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 101-82 yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Khimki Moskova Başantrenörü Rimas Kurtinaitis, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Hücumda çok iyi oynadılar. Bu sene Euroleague'deki en iyi hızlı hücumu yaptılar. İyi savunma yapamadık. 3 sayıda takım olarak iyiydiler. Efes çok iyi oynadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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