Rijeka - AZ Alkmaar Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Rijeka - AZ Alkmaar Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Rijeka - AZ Alkmaar maçıdır. Peki Rijeka - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

RİJEKA - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Rijeka - AZ Alkmaar maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

RİJEKA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rijeka - AZ Alkmaar maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

RİJEKA - AZ ALKMAAR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, HNK Rijeka Stadyumu, Rijeka'da oynanacak.